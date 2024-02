Vive en una lavandería de Nueva York y organiza eventos para pagar el alquiler

En las bulliciosas calles de Nueva York, específicamente en el distrito de Queens, reside un joven de 28 años que captó la atención del público, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación, al revelar su peculiar estilo de vida.



Sampson Dahl, habitante de una lavandería reconvertida en vivienda, sorprendió al revelar el monto excepcionalmente bajo que paga por su alquiler mensual, desafiando las altas cifras que caracterizan el mercado inmobiliario de la Gran Manzana.

En el año 2019, Dahl encontró un espacio singular en Maspeth, Queens, que anteriormente había albergado una lavandería hasta el 2005. Con la intervención previa de un antiguo inquilino, quien había instalado una pequeña cocina, Dahl tuvo la oportunidad de transformar este local en su hogar.



En ese entonces, el alquiler ascendía a 1.750 dólares por mes, cantidad que abonó junto a dos meses de adelanto y un depósito de seguridad de 875 dólares, según reveló en una entrevista para ‘CNBC’.



Previo a su residencia en la lavandería, Dahl había experimentado con otras formas de vivienda, desde habitar un autobús hasta compartir un amplio almacén de más de 900 metros cuadrados con una docena de personas en Chicago.

Lo considera una oportunidad para expresar su creatividad y generar ingresos adicionales. Foto: YouTube Caleb Simpson

Actualmente, disfruta de la soledad en un espacio de 240 metros cuadrados, cuidadosamente adornado con objetos encontrados o regalados, que le otorgan un toque único y acogedor.



El joven, quien se desempeña como diseñador de producción, encontró en su peculiar hogar no solo un refugio, sino también una oportunidad para expresar su creatividad y generar ingresos adicionales.



Según sus propias palabras: "Me he centrado mucho en aprovechar el espacio, así que he organizado espectáculos, eventos y reuniones íntimas casi cada semana".



Aunque admite que estas actividades no generan grandes sumas de dinero, le permiten cubrir con holgura el pago del alquiler y mantener su independencia.

¿Cuánto cuesta el alquiler?

A pesar de que el alquiler aumentó a $ 1850 en 2021 y actualmente se sitúa en $ 1900, el costo de su vivienda sigue siendo inferior al promedio de alquiler en la ciudad de Nueva York, según los datos de RentCafe. Estos indican que, al cierre de 2023, la media de arrendamiento alcanzó los $ 2925.



"Siempre descubro pequeños objetos para decorar las paredes", mencionó el joven al creador de contenido Caleb Simpson en un video compartido en YouTube en octubre de 2022, el cual ha acumulado 16,000 'me gusta' y más de 639 mil reproducciones.



Durante el video, el joven realizó un recorrido por el interior de su hogar, el cual se ha convertido en un punto de encuentro para muchos de sus amigos y vecinos.

No tiene intenciones de abandonar por completo su peculiar hogar. Foto: YouTube Caleb Simpson

Aunque Dahl aprecia el espacio que creó, ha expresado su deseo de mudarse en el futuro cercano. Sin embargo, no tiene intenciones de abandonar por completo su peculiar hogar.



En cambio, aspira a convertirlo en un estudio colaborativo, abierto para aquellos que deseen explorar sus habilidades artísticas o musicales.



“Será simplemente una tienda abierta para quien quiera entrar y aprender a pintar o continuar una pintura o aprender a grabar una canción o continuar una canción”, dijo el hombre.



"Vivir en un negocio me ha enseñado a tener ingenio de una manera que nunca antes había conocido. Realmente no puedo ser demasiado exigente con lo que se me presenta; solo tengo que aprovecharlo lo mejor posible. Y esa es la mayor habilidad que podría pedir", concluyó Dahl en una reflexión sobre su singular experiencia de vida.

