Comúnmente se dice la frase para el amor no hay edad y en las redes sociales hay varias personas que son un ejemplo de que esto es verdad. Recientemente, en TikTok se dio a conocer el caso de una joven de 24 años que tomó la decisión de casarse con su novio de 85 años.

Se trata de Miracle Poque, una mujer de Misisipi, Estados Unidos, que conoció a su pareja, el señor Charles, mientras trabajaba en una lavandería en 2019. Al principio su relación, inició como una amistad pero poco a poco se fue transformando en otra cosa.



“Me enteré en una conversación cuando nos preguntamos nuestra fecha de nacimiento y él dijo que nació en 1937 (...) Ni siquiera puse su edad, solo queríamos ver cómo iba. No me importa si tiene 100 o 55 años, me gusta por ser él. Pensé que tal vez tenía 60 o 70 años porque se ve muy bien”, señaló Miracle en el medio ‘Kennedy News’.



Luego de meses de salir juntos, el señor Charles decidió pedirle matrimonio a su novia en febrero de 2020. La mujer le contó al medio que su madre, Tamika Phillips, de 45 años, y su abuelo, Joe Brown, de 72 apoyaron su decisión de casarse.



(Siga leyendo: ¿La luna llena va afectarme por mi signo zodiacal?).

Sin embargo, no todos sus familiares estuvieron de acuerdo con la noticia, por ejemplo su padre, Kareem Phillips, de 47 años, se opuso a que su hija se casara con un hombre 61 años mayor que ella.



“Mi papá estaba como ‘diablos, no, señora, para nada’. Tomó mucho tiempo convencerlo”, contó la joven al ‘New York Post’. Además, agregó: “Si no hubiera venido a mi boda, me habría perdido para siempre. Le dije que necesitaba su apoyo y que me acompañara al altar. Una vez que conoció a Charles y habló con él, lo amó”.



(No deje de leer: Ganó boletas para el Super Bowl tras salvar a 24 personas de una tormenta).

Del señor Charles se sabe que es un agente de bienes raíces jubilado. La pareja de esposos por ahora desea agrandar su familia, a pesar de las pocas probabilidades. “Quiero que tenga otra generación. Estamos buscando ir a una clínica de FIV para hablar sobre nuestras opciones”, comentó Miracle al ‘New York Post’.



Por último, la joven confesó que a pesar del entusiasmo y energía del señor Charles, a veces se preocupa por su salud.



“Nos preparamos para las cosas y él dice que podría no estar aquí en cinco años. Le digo que lo hará y que nos sobrevivirá a todos”, concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

