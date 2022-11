Una pareja con 40 años de diferencia se volvió viral luego de que publicaran un video en la plataforma de TikTok. Se trata de los brasileños Nixon Motta, un locutor de 63 años, y María Eduarda Dias, una estudiante de enfermería de 23 años. La publicación ha recibido varios comentarios y en su mayoría critican a la pareja pues empezaron a salir cuando ella tenía 16 y él 56.

Inicialmente el corto clip se publicó desde el perfil de María Eduarda, pero luego personas desconocidas lo empezaron a subir a Twitter e Instagram y ha sido reproducido múltiples veces en todas las redes sociales. Sin embargo, la pareja nunca se imaginó que llegarán hacer tan virales.



“Incluso imaginé que se volvería viral, pero de una manera positiva. De gente pensando: 'mira qué bonita historia de amor...', pero no fue así”, relató María al medio local ‘Paraíba’.



En los comentarios del video las personas han desaprobado su relación comentando que es incómodo verlos.



“Esto es tan incómodo de muchas maneras”, “no tenemos un término para normalizar eso”, “¿Dieciséis años? Estos son los impactos de la normalización de la pedofilia en la sociedad. No, no es normal que un hombre tan mayor esté con una chica de 16 años”, son algunos de los mensajes más destacados.

Asimismo, Dias les respondió a los internautas con el siguiente mensajes:



“Es fácil juzgar cuando no conoces la historia. Somos muy felices y exitosos, y construimos una familia hermosa y bendecida. Nadie tiene derecho a faltarnos al respeto”, escribió en un video.

Su historia de amor

A mismo medio, le comentaron que se conocieron en el 2015 cuando Motta trabajaba como fotógrafo. Dias lo había contactado por redes sociales para pedirle permiso de usar unas fotos de unos cantantes para el club de fans que ella dirigía.



Luego, en un evento se conocieron en persona y desde ahí se hicieron amigos y salían juntos a cines y a restaurantes. Sin embargo, la joven enfermera se dio cuenta que estaba enamorada de él y hasta soñó con besarlo.



Cuando decidieron darle inicio a su relación, tuvieron que enfrentar muchos prejuicios de su familia y amigos, pues desaprobaban la relación.



“¡Si amas a una persona, lucha por ella! Si te gusta, si hay respeto y complicidad, a pesar de la diferencia de edad o cualquier otro obstáculo, ¡lucha!”, le comentó a la ‘Paraíba’.

Con el paso del tiempo esa tensión se alivió y en el 2018 tuvieron que enfrentar una gran batalla pues Motta fue diagnosticado con cáncer de colon. Dias fue un gran apoyo para él y estuvo en el hospital en todo momento.



La joven también ha comentado que su esposo también la ayudado en los peores momentos de su vida, pues al conocerlo su estado de ánimo mejoró y pudo dejar los medicamentos para la depresión, algo por lo que su familia está muy agradecida.



En 2019 la pareja tuvo una niña llamada María Alicia. Dias comentó que su esposo es un gran papá y que la acompaño en todo su embarazó. En el 2020 la pareja se comprometió y se casaron en junio de 2021, durante la pandemia, en una ceremonia a distancia.

