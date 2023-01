En California, Estados Unidos, se conoció el caso de una joven que, luego de brindarle amor, cuidado y tiempo a su planta, se dio cuenta de que en realidad era falsa. Así fue la historia que contó en su cuenta de Facebook.

Caelie Wilkes, aunque no especificó cómo adquirió esta mata, si plasmó todo los sentimientos y sensaciones que le generaba ser su protectora; cuidaba de que nadie la lastimara, no permitía que ninguna persona la consintiera o la observara demasiado; solo ella podía limpiar sus hojas.



“Es hermosa, perfecta, muy colorida y completa”, así describió Wailkes a su planta en su publicación en las redes sociales.

¿Mi planta no es real?

Un día, de esos tantos que la joven le dedicaba a su diminuto arbusto, decidió que debía trasladarla a una maceta más grande, por cuestiones de espacio, oxígeno y comodidad, según explicó en su publicación.



Sin embargo, se llevó una gran sorpresa al darse cuenta de que su mata, aquella que la acompañó por dos largos años, no tenía raíces, no era real; era de plástico.

Este descubrimiento la dejó paralizada y anonadada, porque siempre creyó que era real y que por ello debía brindarle los cuidados pertinentes para que durara, creciera y floreciera en abundancia.



“Encontré la maceta más linda, que se ajustaba perfectamente. Lo saqué del contenedor de plástico original con el que se compró para saber que esta planta era falsa”, describió Wilkes en su cuenta de Facebook.



La estadounidense se sintió triste cuando se enteró que estaba conservando y aseando una planta falsa, una que no oía sus halagos y no sentía sus caricias ni las gotas frescas del agua.

“¡Puse tanto amor en esta planta! Lavé sus hojas. Intenté con todas mis fuerzas mantenerla en su mejor aspecto, ¡y es completamente de plástico! (...) ¿Cómo no me di cuenta de esto? Siento que estos dos últimos años han sido una mentira”, concluyó la joven.



Más de 10 mil personas reaccionaron a su publicación y en la gran mayoría de comentarios los usuarios mostraron su apoyo y comprensión ante lo sucedido. “Esto es genial. El único tipo de planta que yo podría mantener viva. Y para que conste, las suculentas tienen una calidad plástica en su aspecto. Así que lo entiendo totalmente”.



Pero no solo las personas se pusieron en su lugar y la entendieron, sino que también varias compañías y empresas que se dedican a vender y cuidar plantas, matas y flores. De hecho, una de estas sociedades le envió una planta real para que pudiera darle todo el cariño que le transmitió a su anterior adquisición.

KAROL TATIANA RODRÍGUEZ SORACÁ

Redacción EL TIEMPO