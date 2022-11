Hoy en día es normal ver a jóvenes fumando cigarrillos electrónicos o más conocido como ‘Vapeadores’, sin embargo, estos no son seguros y varias personas han manifestado problemas en su salud. De hecho, una joven llamada Nicole se hizo viral al contar su experiencia como consumidora.

La joven compartió en su cuenta de Twitter una foto en la que aparece en un hospital y contó que sufrió un “enfisema subcutáneo en las vías respiratorias” por consumir cigarrillos electrónicos.



“Hace una semana me hospitalizaron por un enfisema subcutáneo en las vías respiratorias (es tener una perforación en la tráquea o pulmón, lo que me causó muchísimo dolor y no poder respirar nada y también burbujas de aire entre mis capas de piel) Este enfisema solo es causado por dos cosas, el ‘vape’ o un golpe fuerte en el cuello, cosa que no me pasó”, narró Nicole.



(Siga leyendo: Famosos que vivieron en la miseria y hoy viven rodeados de lujos).



También explicó que este tipo de perforaciones se suelen curar solas sin embargo, esto no le sucedió y tuvo que dirigirse al hospital en donde tuvo que estar por una semana.



“Gracias a Dios llegué súper a tiempo al hospital, pero en un segundo ese aire te puede obstruir el cerebro o el corazón y bye bye. Se los juro yo tampoco creí que me pudiera pasar esto por el vape”, contó.

una perforacion en la tráquea o pulmón, lo que me causó muchisisisisimo dolor y no poder respirar nada y también burbujas de aire entre mis capas de piel) Este enfisema solo es causado por dos cosas, el vape o un golpe fuerte en el cuello, cosa que no me pasó. — Nicole (@NicoleElliot2) November 5, 2022

Nicoles confesó que en ningún momento creyó que esto le podía pasar ya que no consumía tanto como las personas a su alrededor y de igual forma sufrió consecuencias en su salud.



“Son de esas cosas que dices weeey no me va a pasar a mí, weeey yo no fumo tanto, ¡YO TAMPOCO FUMABA TANTO!! Y en dos días valí maisss, por favor gente, si lo pueden dejar ya DÉJENLO!!”, advirtió.



(No deje de leer: Los secretos de los lujosos Lamborghini de Justin Bieber).



Por último, la joven aprovechó para dejar un mensaje en el que anima a que las personas investiguen qué es lo que en realidad están consumiendo.



“Que nos estamos metiendo a los pulmones, cada vez hay más casos de estos por si lo quieren investigar, y chance nadie me pela pero al menos LOS QUE ME CONOCEN, por favor déjenlo”, concluyó.

Son de esas cosas que dices weeey no me va a pasar a mi, weeey yo no fumo tanto, YO TAMPOCO FUMABA TANTO!! Y en dos días valí maisss, por favor gente, si lo pueden dejar ya DÉJENLO!! Hasta el cigarro es mucho mejor, pero neta estas madres ni sabemos de que están hechas - — Nicole (@NicoleElliot2) November 5, 2022

Más noticias

Llegó a su fin el romance entre Johnny Depp y su abogada Joelle R. ¿Qué sucedió?

La tajante respuesta de Natti Natasha a fan que insinúa infidelidad a Raphy Pina

Niño con discapacidad visual traduce al braille álbum Panini de Catar 2022

Este es el perro que hace parapente mientras viaja por el mundo

TENDENCIAS EL TIEMPO