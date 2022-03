Sentirse cansado durante un día de trabajo es algo común en muchas personas. Normalmente se soluciona con una taza de café o incluso con una siesta de 20 minutos, pero hay a quienes esto no les es suficiente.

Helena Smythe, una mujer de 23 años, no puede evitar sentirse cansada todo el día.



A los 12 años, fue diagnosticada con hipersomnia, una enfermedad que le produce una necesidad prácticamente insaciable de permanecer en cama y que la obliga incluso a tomar varias siestas en el día de tres o más horas.

Actualmente, Smythe está participando en un estudio en el Hospital Royal Papworth en Cambridge. Allí le han dado medicamentos que le han ayudado a que disminuya el cansancio, pero aún no existe una cura definitiva y esto ha causado que deba dejar otros aspectos de su vida de lado para poder cumplir con sus horas de sueño.



“Tenía que faltar al colegio, cancelar eventos sociales e incluso llegué a quedarme dormida durante un examen nivel A”, afirmó Smythe al medio inglés The Sun.

“He tenido que planear toda mi vida alrededor del sueño y elegir entre la academia y mis amigos”, concluyó.



Algunos de los efectos secundarios que produce esta condición son irritabilidad, pérdida de apetito, lentitud al hablar o pensar y problemas de memoria.



A pesar de su tratamiento, los médicos aún no han podido determinar la causa de la hipersomnia de Smythe. Es común en algunos pacientes con otras condiciones como apnea del sueño, Parkinson o daño renal, pero su caso sigue sin resolverse.

Los médicos recomiendan entre 7 y 8 horas de descanso todas las noches. Foto: iStock

Ella está pronta a empezar su vida laboral y teme que esto le impida conseguir un buen trabajo.



“No puedo explicar cuánto perdí cuando era una adolescente. He perdido muchos años de mi vida por el sueño”, afirmó a 'The Sun'.



Considera, además, que su tratamiento va acompañado de una buena higiene del sueño, algo que considera fundamental para una vida saludable, a la par con una alimentación sana y una rutina de ejercicio.

¿Qué es la higiene del sueño?

Según la World Sleep Society, una organización dedicada a concientizar sobre la higiene del sueño, hay 10 claves fundamentales para lograr descansar de manera correcta y permitir que el cuerpo recupere energía:

- Establecer un horario regular tanto para ir a dormir como para despertar. La rutina le permite al cuerpo acostumbrarse y prepararse para horas de descanso.



- No tome siestas de más de 45 minutos durante el día.



- No tome demasiado alcohol ni fume mínimo 4 horas antes de acostarse, esto dificultará conciliar el sueño.



- Evite la cafeína 6 horas antes de acostarse.



- Evite los alimentos pesados, muy azucarados o picantes en horas próximas a acostarse.



- Use ropa cómoda y limpia.



- Haga ejercicio, pero no antes de acostarse.



- Mantenga su cama limpia, acogedora y cómoda.



- Mantenga su habitación bien ventilada para ayudar a encontrar una buena temperatura.



- Utilice su cama solo para dormir o tener relaciones sexuales, no para trabajar u otro tipo de actividades.

De esta manera puede implementar la higiene del sueño en su vida.

