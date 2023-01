María Fernanda Rojas es una joven 'influencer' que desató una polémica en la última semana tras compartir en su cuenta de TikTok (@salppicon2.0) una lista de requisitos que tiene que cumplir una persona que quiera ser su pareja.



Al menos un vehículo, hablar dos idiomas, tener finca raíz o que esté pagando la cuota inicial son algunas de las condiciones que no solo sorprendieron a los internautas, sino que también han sido fuertemente criticadas.



La joven, de 23 años, enumeró más condiciones, como “que sea profesional, no me sirve que sea técnico o tecnólogo” y "tener pasaporte y visa, por lo menos a los Estados Unidos".



“Sexto, tiene que ganar más o igual de lo que yo gano económicamente. Séptimo, que no tenga hijos y que tenga pensado no tenerlos, preferiblemente que tenga hecha la vasectomía o en planes de hacérsela”, dijo.



Por último, concluyó con los requisitos que espera de esa persona en la relación: “Debe planear por lo menos 3 citas al mes, debe estar dispuesto a asistir a terapia, debe lavar los platos, debe estar de acuerdo con comer a domicilio y debe saber lavar ropa”.



Denunció amenazas

El video con estas condiciones mencionadas empezó a circular en diferentes redes sociales y a recibir críticas de decenas de internautas, lo que hizo que la joven ganara reconocimiento en cuestión de horas.



Sin embargo, el asunto no habría quedado ahí, pues Rojas hizo en las últimas horas una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok donde aseguró que ha recibido amenazas de muerte y que, por tal motivo, no puede salir de su casa.



"Cómo están las cosas ahora mismo, por la cantidad de amenazas que he recibido, no voy a salir de mi casa quién sabe en cuántos días, en mi portería está prohibido entregar paquetes, pasar a mi edificio", contó en el 'live'.



Además, señaló que incluso ha recibido amenazas contra sus mascotas. "¿Por qué mis estándares les afectaron tanto que quieren matar a mi gato?", dijo.

No sé si esto es la lista de requisitos para un crédito de banco o qué pitos 🙃... Y hay más, sino que no tengo el Blue ese 😂 pic.twitter.com/BbHVkOArjp — Li. (@LibiaCar0lina) January 5, 2023

