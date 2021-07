Hombre se encandenó a centro clínico del Cesar exigiendo que le paguen

Un hecho indignante y doloroso se ha registrado en la ciudad de Valledupar. Un hombre desesperado, identificado como César Carrillo, decidió encadenarse en las instalaciones del Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar (Idrecc), exigiéndole al gobernador Luis Alberto Monsalve que le paguen los 31 meses de salario que le deben.



El hombre, visiblemente deprimido y afectado, fue consolado por su hijo. Ambos sujetos se abrazaron entre lágrimas en medio de una situación que fue inicialmente reportada por la periodista Katia Salem Ospino.



“¡Qué dolor! ¡Qué dolor tan grande! Este es el abrazo de un hijo a su padre encadenado y a punto de quitarse la vida porque el gobernador del clan Gnecco, Luis Monsalvo, no les paga su salario hace 31 meses. Ya cerraron el hospital Rosario Pumarejo de López y ahora cerraron y quebraron el Idrecc”, dijo la comunicadora.



¡Que dolor! ¡Que dolor tan grande!

Este es el abrazo d un hijo a su padre encadenado y a punto de quitarse la vida por q el gobernador del clan Gnecco @luismonsalvo no les pagan su salario hace 31 meses.



Ya cerraron el hospital RPL y ahora cerraron y quebraron el IDREEC #RT pic.twitter.com/cvpRMZork8 — Katia Salem Ospino (@katiaospino) July 12, 2021

De acuerdo a su denuncia, son 31 los trabajadores que aún no han recibido su salario. Algunos de ellos llevan trabajando más de 25 años en el instituto que atendía a la población discapacitada del departamento.



Los manifestantes, que culpan de la situación del Idrecc a la negligencia por parte de la administración departamental, también denuncian 6 meses sin seguridad social, primas, cesantías, bonificaciones y demás prestaciones.



Gobernador @luismonsalvo si vas a liquidar el IDREEC hazlo, nadie se opone que lo hagas. Si esa es la solución, liquídalo.



Pero págales a los 31 empleados del IDREEC, lo necesitan. Lo aplaudiremos si lo haces. #MonsalvoPagueALos30delIDREEC#MonsalvoPagueALos30delIDREEC — Katia Salem Ospino (@katiaospino) July 13, 2021

Por su parte, el hombre encadenado le comentó al medio local 'El Pilón' que ha intentado quitarse la vida debido a las deudas. También dijo que aunque ha recibido ayuda psiquiatra, no tiene los recursos económicos para comprar los medicamentos que la han recetado.



Otro de los trabajadores contó que debido a que no le han pagado su salario fue desalojado hace ocho meses de la vivienda donde residía. Por eso, decidió instalarse en el patio del Idreec para vivir allí junto a su nieto de 2 años y medio.



Este 12 de julio se cumplieron tres meses del cese de actividades en el Idrecc, las cuales se dan como forma de protesta pacífica por parte de los trabajadores que aún no reciben el pago por su trabajo de más de año y medio.



Las manifestaciones ocurren luego de que las autoridades del departamento hicieron caso omiso a sus peticiones. Los manifestantes le enviaron un derecho de petición Luis Alberto Monsalve; sin embargo, según denuncia la diputada Claudia Margarita Zuleta, "la única respuesta por parte del gobernador ha sido un silencio atronador y la indiferencia total".

Los trabajadores del IDREEC alcanzan 31 meses sin recibir salarios, y la única respuesta por parte del gobernador ha sido un silencio atronador y la indiferencia total. #MonsalvoPagueALos30delIDREEC — Claudia Zuleta (@claudiamzuleta) July 13, 2021

