Jessica Caroline Barros, de 28 años, ha logrado ganar fama en el mundo de las redes sociales por la particular historia que la llevó a conseguir empleo, luego de una larga temporada sin una vida laboral estable.



La mujer, oriunda de Sao Pablo, Brasil, encontró una billetera en la calle con un monto de 338 dólares (1,5 millones de pesos), pero lejos de quedarse con el dinero, empezó una búsqueda exhaustiva para ubicar al dueño y devolverle sus pertenencias.

“Hola, encontré algo de dinero en un monedero muy pequeño, ¿es de alguien? No tiene documentos, pero como son más de 600 reales (116 dólares), ¡Podría ser el salario de alguien! “,dijo inicialmente Barros en sus redes sociales.



"Por favor, no intentes engañarme diciendo que es tuyo, sabiendo que no lo es. También necesito dinero, pero eso no justifica que nadie tome lo que no es suyo. Identificaré si es la persona, si dice la cantidad exacta, y lo que está escrito dentro”, agregó.



Afortunadamente no tardaron en comunicarse con ella, y se trataba de el sobrino de la dueña del bolso, ya que era algo del dinero de su jubilación.



“Es lo mismo que querría que me hicieran a mí. Me imaginé a la persona desesperada, necesitando el dinero. La conciencia es clara. Hice lo correcto, gracias a Dios”, comentó la mujer al medio ‘EPTV’.



Esta fue la publicación de Jessica Barros en Fcaebook. Foto: Fcaebook: Jessica Barros

Consiguió empleo



Su honestidad hizo que fuera conocida en varios rincones de Sudamérica, sobre todo en su lugar de residencia, donde al poco tiempo logró conseguir empleo. Un empresario de la ciudad se conmovió por la situación y reconoció la buena acción de la joven. Leandro Ferreira, Dueño de un hogar de ancianos, buscó a Jéssica y programó una conversación con ella.



Jessica dijo que cuando llegó allí, la conversación era una entrevista de trabajo. Le fue muy bien y, dos días después, comenzó a trabajar como cuidadora.



“Estaba haciendo depilación independiente. Era difícil pagar las cuentas. Y lo más duro fue no poder ayudar en casa, porque somos yo, mi madre, mi abuelo, mis hermanos y un sobrino más. Fue un regalo de Dios. Mejor que el dinero, porque el dinero se acaba y el empleo da estabilidad”, dijo a ’EPTV’.



Jessica Barros Foto: EPTV

