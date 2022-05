Ángel Montoya se hizo viral a través de Tik Tok contando su historia de desamor, la cual hasta el momento cuenta con más de 8 millones de reproducciones en la plataforma.



Según relató el usuario a través de la red social, el jóven tomó un vuelo para llegar a la ciudad de Hermosillo para conocer a Valeria.



Decidí volver a viajar para conocer la niña que llevo platicando desde que inició la pandemia”, indicó Montoya.



Sin embargo, el viaje no fue una buena noticia para la chica: Ay, qué pena de verdad. Discúlpame, pero no creo que nos podamos conocer”, señaló.



Ay, qué pena de verdad. Discúlpame, pero no creo que nos podamos conocer. La verdad es que, pues tengo novio y en pandemia estaba muy aburrida. Qué pena de verdad”, dijo la chica a través de un audio.



A lo cual, Montoya respondió: “Oye, pero ya tomé el avión. Contesta, no me hagas esto”, expresó.



