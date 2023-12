(Video) Joven visita cementerio y le cuenta a su abuelo que ya se graduó: 'Para ti'

Aunque la graduación es un momento de júbilo en la vida de cualquier persona, para una joven también fue periodo de aflicción ya que su abuelo falleció y no alcanzó a acompañarle en la fecha.

La historia de Jaqueline Ramírez se hizo viral en la red social TikTok, allí compartió el momento en que visitó a su abuelo en el cementerio para contarle que ya se había graduado.



“¡Abuelito, ya me gradué, esto es para ti, gracias por todo!”, se le escucha decir a Jaqueline mientras observa detenidamente una de las tumbas.

Joven visita a su abuelo fallecido tras graduarse

Casi una semana después de que el ‘clip’ fuera publicado, ha recibido más de 571 mil ‘me gusta’ y comentarios como: “Yo lloré, tú lloraste, todos lloramos”, “Tu abuelito desde el cielo está orgulloso de ti”, “Como siempre llorando por gente que no conozco”, “Muchas felicidades, me hiciste llorar”, “Se me hizo un nudo en la garganta”, “Tu abuelo está muy orgulloso de ti, tenlo por seguro”.



De acuerdo con lo visto en otros videos de la internauta en TikTok, se conoció que se graduó de una Licenciatura en Pedagogía en este mes de diciembre en la ciudad de León, estado de Guanajuato, México.

De la misma manera, tuvo una fiesta en la que usó un largo vestido rosa que le permitió bailar al frente de lo que se cree es su hogar.

Según sus publicaciones, se estima que su abuelo, a quien le dedicó su graduación, falleció en noviembre, muy cerca de la fecha en que ella celebraría el logro académico y al ser una persona tan importante en su vida, no dejó pasar la ocasión sin visitarlo en el cementerio y contarle la gran noticia.



Jaqueline Ramírez cuenta con más de 24 mil seguidores en TikTok y allí también ha destacado otros lamentables episodios en su vida como el fallecimiento de una tía e incluso un perro que tenía como mascota.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

