Joven con dos carreras y que habla tres idiomas consiguió trabajo luego de video viral

A finales del enero, Lohanny Santos se hizo viral en las redes sociales, luego de publicar un video donde manifestaba su frustración al no lograr conseguir un trabajo, pese a tener dos carreras universitarias y hablar tres idiomas.



Entre lágrimas, la estadounidense aseguraba estar desperada porque no tendría como pagar la renta y las necesidades básicas el siguiente mes, si no conseguía que la aceptaran en una vacante.

En el video se veía a la mujer en una calle de Nueva York y con una hoja en la mano que parecía ser su curriculum, mientras relataba con tristeza que había recurrido a tener varias copias y dejarlas en los lugares que fueran acorde con su campo de estudios.



"Nunca me había sentido tan humillada en mi vida. Estoy sosteniendo un montón de copias de mi experiencia profesional para ir en persona a los sitios y preguntar si están contratando", empezó diciendo.



En medio de la tristeza, la usuaria de TikTok les contó a los internautas en el mismo clip que se había graduado de actuación y comunicación, además de ser poliglota y hablar tres idiomas. Sin embargo, parecía que sus competencias no le facilitaban conseguir un puesto de trabajo.



"Honestamente, es un poco vergonzoso, pues estoy aplicando a empleos que pagan el salario mínimo y en algunos lugares me dicen que no están contratando. En fin, voy a seguir intentando", añadió para entonces.

La buena noticia es que sus esfuerzos y perseverancia al fin dieron frutos, pues el pasado 14 de febrero, durante la celebración de los enamorados, Lohanny Santos, como se identifica en su cuenta, sorprendió a sus seguidores afirmando que estaba yendo a su primer día de trabajo.



"La última vez que estuve parado en este lugar les compartí que acababa de salir de una entrevista y que tuve una muy buena sensación: bien, pues hoy es mi primer día. Es el día de San Valentín, ¿cómo me veo? Rosa y rojo. Dios mío, estoy tan emocionada. Parece que voy a tener una oficina. Estoy muy emocionada por eso", dijo Santos entre risas en el nuevo video.



Frente a su gran anuncio, algunos internautas no dudaron en comentar su publicación y felicitarla por su nueva etapa, que al parecer tiene que ver con redes sociales, según dijo sin mucho detalle en un post posterior.



"¡Qué emoción! Esperaba esto"; "Tu felicidad me alegra mucho. Estamos orgullosos de ti, mucha suerte en tu nuevo trabajo, Lohanny"; "Cuando gritaste en la calle, me alegré mucho por ti"; "¡Manifestando esto para mí! ¡Estoy muy orgulloso! ¡Que esto sea increíble!"; "Me das la esperanza de conseguir algo pronto también"; "Eres una inspiración para todos nosotros", fueron algunos de los comentarios más destacados.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

