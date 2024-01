Joven poliglota con dos carreras llora al no encontrar trabajo: 'Necesito dinero'

Muchos estudiantes universitarios creen que tener un título universitario les ayudará a conseguir un buen empleo en un futuro. Sin embargo, esto no siempre es así, pues recientemente, se viralizó el video de una joven que lloraba descontroladamente por qué no consigue trabajo y estudió dos carreras universitarias y habla tres idiomas.

Esta grabación fue compartida por la usuaria @lohannysant, quien comentó que se encuentra desesperada porque no encuentra trabajo a pesar de estar muy preparada para ello.



En el clip se puede ver que la joven vive en Nueva York y contó que casi siempre carga con su hoja de vida por si encuentra un lugar que esté contratando. Sin embargo, con los ojos llorosos, confiesa que no ha logrado conseguir trabajo a pesar de todos sus esfuerzos.



(No deje de leer: Joven asegura que sus papás le arruinaron la vida al no comprarle iPhone 15 Pro Max).



"Nunca me había sentido tan humillada en mi vida. Estoy sosteniendo un montón de copias de mi currículum para ir en persona a los sitios y preguntar si están contratando", empezó diciendo.

Asimismo, confesó: "Honestamente, es un poco vergonzoso, pues estoy aplicando a empleos que pagan el salario mínimo y en algunos lugares me dicen que no están contratando".



La joven, entre lágrimas, comentó que ella se graduó de la universidad con dos títulos, en Comunicación y Actuación. Además, sable hablar tres idiomas. Sin embargo, para finalizar agregó que ella lo seguirá intentando y espera conseguir un empleo pronto, ya que necesita dinero para mantenerse.



(No deje de leer: Harry Potter, Nintendo y más: así será el parque el Universal Epic Universe).



Como era de esperarse, la grabación se volvió bastante popular en la plataforma y en dos días ha acumulado más de 19 millones de reproducciones y miles de comentarios de los internautas, quien le han comentado que han pasado por lo misma situación.

"Dios mío, esta soy yo en este momento, pero editando mi cv, portafolio y llorando por el miedo del mundo laboral"; "Sé como se siente, la vida pasa tan rápido y uno estudió tanto y es tan complicado conseguir trabajo"; "Qué ansiedad pensar que voy a ser ese en un par de años, fuerza reina"; "yo tengo dos Lic. Enfermería y psicología. Sé hablar inglés al 100% y en ningún lado me contratan porque aquí en México soy competencia para los demás", son algunos de los mensajes más destacados.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

