Encontrar trabajo nunca ha sido fácil, y menos cuando la misma sociedad establece límites sobre lo que puede o no hacer una persona con algún tipo de discapacidad. Lo cierto, y que no saben muchos empleadores, es que una discapacidad se puede transformar en una herramienta para potencializar otras habilidades.



Así lo demostró Bella, una joven de 22 años con autismo, quien celebró con emoción y orgullo a través de TikTok que luego de una larga búsqueda de empleo y rechazos por fin encontró su primer trabajo.

Bella es toda una estrella en la plataforma de videos, puesto que además de hablar español e inglés fluido, también canta, prepara recetas saludables, maquilla y edita su propio contenido diario para la cuenta de TikTok en la que ya acumula más de 133 mil seguidores.



Sin embargo, aún con sus varios talentos, no le habían dado la oportunidad de conseguir un empleo, así lo confesó a través de un 'video vlog' que compartió en su cuenta de TikTok (@beestoybox), en el que además celebró que por fin obtuvo su primera contratación laboral.

La joven, quien utiliza la aplicación para compartir cómo es el día a día de una persona con autismo, relató que el nuevo empleo le hace mucha ilusión, porque es en una floristería, detallando que ella es feliz cuando está rodeada de flores, pero sobre todo porque recibirá su primer sueldo y podría empezar a ahorrar algo de dinero.



"Hola. Soy Bella, soy artista y mañana comienzo mi primer trabajo. [...] Había estado sufriendo durante mucho tiempo porque no podía encontrar un trabajo, y al fin encontré uno y es en una florería. Me emociona mucho porque me gustan mucho las flores y a mi prima, que es una persona que quiero mucho, le gustan mucho las flores. Entonces, me ilusiona poderle regalar flores seguido. Me ilusiona mucho poder ahorrar dinero", celebró Bella en el video que alcanza más de 4 millones de reproducciones.

Además resaltó el hecho de que "solamente el 30 % de autistas tienen trabajo, entonces me siento muy privilegiada en este momento. Gracias universo", finalizó Bella.



Sin embargo, el trabajo no era exactamente rodeada de flores ni mucho menos de colores como se lo imaginaba, así lo relató en un siguiente video en TikTok.



"El trabajo no es exactamente como pensé, pensé que iba a ser entre flores", mientras se visualiza de fondo una bodega gris repleta con cajas, decoraciones, ramas de pinos y desorden.

Aunque no era el trabajo soñado, puesto que este consiste en cortar ramas de pinos para hacer arreglos y bouquets, Bella agradeció el hecho de que no era un equipo numeroso, puesto que le cuesta socializar.



"Estuvo bastante agradable, solamente somos cuatro personas trabajando en un espacio vacío, entonces no me es tan cansado al socializar", dijo la joven en su video, explicando que aún así terminó la jornada sobre-estimulada.



"Me sobre-estimulo cuando estoy fuera por mucho tiempo, con ruidos, luces, cambios drásticos, interacciones sociales que no entiendo y muchísimo peor si se convierten en una discusión emocional", explicó, aclarando que le generó sed insaciable, fiebre, náuseas y dolor de cabeza."No todo es lindo, no solo quiero mostrarte lo divertido", finalizó.

Sin embargo, en uno de sus más recientes videos, y con solo su primera semana laboral, le explicó a sus seguidores preocupados por la situación que todo ha ido mejorando.



"Hoy (domingo) fue mejor porque pude llevar mis audífonos, la diferencia sí es grande. también pude hacer más arreglos ayer y eso me hace sentir capaz", expresó Bella.

