Joven con alergia al agua reveló cómo hace para bañarse y qué le pasa al sudar

La plataforma de TikTok se ha vuelto un espacio en el que las personas pueden mostrar las características que los hacen únicos. Recientemente, la joven española María Botella reveló que es alérgica al agua y cuando está en contacto con este líquido su piel se irrita.

Por esta razón, la joven debe tener mucho cuidado con su rutina diaria, pues cualquier gota de agua que impacte su piel, ya sea por la lluvia, sus propias lágrimas o su sudor, le causa irritación y picazón.

Sin embargo, María es un caso especial, pues a pesar de su alergia, ella decidió ser profesora de natación. La historia de la joven se volvió bastante viral y fue entrevistada por el programa ‘Y ahora Sonsoles’ donde reveló como se dio cuenta de su condición.

“A los 13 o 14 años empezó la alergia, se me ponía la piel roja cuando me bañaba en la playa, la piscina o en la ducha. A lo largo de los años ha ido incrementando. En la cara donde peor me ha dado, llevo como 3 o 4 años con brotes, pero nunca me había dado un brote tan fuerte”, contó.

Por otro lado, en un video reveló que ella muy poco se mete a la piscina y que en realidad le enseña a sus estudiante desde afuera, pues les dice que movimientos deben hacer y desde arriba los corrige.

"Me salió la opción de ser profesora de natación y la cogí. No llevo ni un año siendo profesora, pero por ahora es lo que me gusta (...) No pasa nada tener estas reacciones, a mi me dan igual, yo estoy disfrutando'', afirmó en el medio ya mencionado.

¿Cómo se baña?

En un video de TikTok reveló que ella se baña como lo hacen normalmente todas las personas, sin embargo, ella debe durar muy poco tiempo en la ducha y además se tiene que aplicar un jabón y una crema especial para calmar la picazón.

“Este jabón me alivia el picor, si se me pone rojo, pero al menos no me pica (...) Cuando salgó del baño y me secó, me tengo que poner una crema que es especial para piel atópica”, comentó.

Además, cuando tiene una irritación muy grande tiene que usar otra crema tópica para calmarla.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

