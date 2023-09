En cada país del mundo existen costumbres que en otros lugares pueden parecer increíbles.



Esto fue lo que compartió una joven chilena por medio de su cuenta de TikTok, quien se encuentra viviendo en Australia.



La mujer identificada en la red como ‘Sofiwebb’, quiso mostrar costumbres de ese país que para ella son ‘cool’ pero que en otros como en Latinoamérica son ‘de pobres’.

En el vídeo la joven chilena se evidencia como muchas personas en Australia prefieren andar sin zapatos en cualquier lugar de la ciudad, sin miedo a que lo juzguen o lo vean como ‘un bicho raro’, por lo que la mujer se dedica a grabar a todo aquel que anda descalzo.



Los lugares en donde la joven encontró más personas sin zapatos fue un supermercado y un centro comercial por donde pasó, mientras se dirigía a la casa de una amiga.



(Le puede interesar: Ricardo Lozano, 'Alerta', se llevó un susto cuando iba en las calles de Madrid, España)

El vídeo recibió un gran número de comentarios, no solo en TikTok sino también en ‘X’, en donde fue compartido por varios usuarios.



Entre los comentarios que dejaron algunos internautas están: “Entre más rico el país menos prendas de ropa o era al revés?”, “Los niveles del pie de atleta deben ser altísimo”, “Eso es porque no se han topado con una gracia canina o con un vidrio partido jajaja”, entre otros.



(Lea más: ¿Qué opina el papá de Jenny López sobre su relación con Jhonny Rivera?)



Con respecto a ese último comentario, ‘Sophiwebb’, aseguró que en Australia no hay perros callejeros, que no se van a encontrar con vidrios en la calle porque estas están limpias y que los pies no van a oler mal porque no está dentro de un zapato que le va a hacer transpirar.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Video: policía 'se robó el show' al cantar en el concierto de Romeo Santos en Medellín

El emotivo encuentro de Natalia Jiménez con joven que trabaja cantando en la calle

Mónica Rodríguez, en medio de accidente de tránsito por 'conductor borracho' en Bogotá