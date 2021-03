Colombiana denuncia suplantación de su imagen en OnlyFans

A través de un video de Instagram publicado el pasado 13 de marzo una joven colombiana denunció que están suplantando su identidad en una cuenta de OnlyFans.



Se trata de Isabel Garcés, una actriz y cantante, de 21 años, que le contó a sus más de 14 mil seguidores que personas inescrupulosas tomaron su imagen para crear un perfil en la plataforma de contenido para adultos.



"Anoche crearon una página de OnlyFans y un Instagram desde el que están siguiendo a todos mis seguidores", escribió Isabel en la publicación.



"Las personas que hicieron esto no saben el daño que me han hecho y lo mal que la he pasado desde que me entere de ese perfil falso. Están usando mis fotos y están haciendo dinero con ellas", contó desesperada y entre lagrimas, mientras pedía que la ayudaran denunciando la cuenta falsa.

Isabel, quien también se dedica al doblaje de voz, contó que hace poco se despertó con cientos de mensajes en los que amigos suyos, amigos de sus papás, jefes, y personas de trabajo, la estaban alertado de la situación. También habían personas que la estaban cuestionando por, supuestamente, haber creado un perfil en OnlyFans.



Aunque intentó solucionar la situación no lo logró ya que la cuenta de Instagram que se hacía pasar por ella la tenía bloqueada.



“Acabo de despertarme y tengo cerca de 300 mensajes. Están suplantando mi identidad. Todo el mundo me está mandando esa cuenta. Sin embargo, yo no puedo verla porque me bloquearon. No es cierto que esté usando esa plataforma”, dijo la joven.



Después de la ayuda de sus seguidores y las más de 200 mil personas que han visto el video de 3 minutos, la cuenta falsa de Instagram fue bloqueada.



Sin embargo, la joven colombiana aún está buscando ayuda ya que, como se lee en los más de 600 comentarios que le han dejado en la grabación, OnlyFans no puede ayudarla directamente ya que las personas que suplantaron su imagen crearon una página web, con el logo de esa plataforma y con sus fotografías.



El portal, creado en 2016, está basado en un servicio de suscripción paga. Los usuarios se inscriben para poder acceder a contenido ‘exclusivo’ que comparten ciertos perfiles de celebridades o personalidades reconocidas.



Las suscripciones se rigen a partir de membresías por cantidad de imágenes o de videos o por tiempos de suscripción. Aunque las tarifas son establecidas por los propios creadores, generalmente se encuentran mensualidades disponibles desde 5 o 10 dólares.



