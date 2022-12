Un adolescente mexicano se ha logrado llevar todas las miradas de la comunidad digital por mostrar su particular celebración de quinceaños. El joven rompió con todos los estereotipos establecidos para este festejo, pues usualmente la llegada de esta edad se le celebra únicamente a las mujeres.



Franco, como aparece en su cuenta principal de TikTok, mostró cómo se llevó a cabo la fiesta, con todos los preparativos, la elección de su traje, el decorado, el montaje del lugar y, claro está, las ‘chambelanas’ que lo iban a acompañar durante su día especial.

En un segundo video, mostró una sesión de fotos con su mamá y hermana a quienes agradeció por costear la celebración. Sin embargo, el momento más emotivo de la velada fue cuando bailó el vals al lado de su madre, momento donde el joven vestido de charro no contuvo las lágrimas y lloró.



Como era de esperarse, sus grabaciones se volvieron virales rápidamente en las plataformas digitales y ya cuenta con más de 14 millones de reproducciones, 35 mil 'me gusta' y cientos de comentarios de internautas que dejaron sus felicitaciones y apoyo.



“Felicidades por hacer lo que tú deseas sin pensar en el qué dirán, lo importante es lo que uno desea y puede hacer y no lo que la gente quiere”, fue una de las reacciones de los internautas.



