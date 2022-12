En redes sociales se suelen viralizar toda clase de videos, algunos son chistosos y otros muestran situaciones extrañas. En esta ocasión se volvió muy popular un clip de un hombre dándole un baño a su mascota, pero lo que más sorprendió a los internautas es que era una serpiente.

Algunas personas no disfrutan de tener mascotas comunes como lo son los perros, gatos, hamsters, aves, entre otros, en sus hogares. Por esta razón, optan por tener animales exóticos como lagartijas, insectos, hasta serpientes.



La cuenta de Instagram @therealtarzann, la cual tiene 6,7 millones de seguidores y se dedica a subir contenido sobre animales, compartió un video en el que se ve a un joven bañando a una serpiente con baldes de agua.



En el corto clip se puede apreciar que el animal se encontraba la mayoría del tiempo muy relajado y se dejaba manipular fácilmente por su amo. Sin embargo, en un momento intentó atacarlo, pero terminó mordiendo el balde.



Hasta el momento el vídeo ha conseguido más de 180 mil me gusta y más de 3 mil comentarios, los cuales en su mayoría se asombran por lo que está haciendo el joven.



“Quiero saber cuántas personas terminan muertas haciendo cosas estúpidas como esta. Y esa es una pregunta seria, no una broma”, “Esa cobra parecía emocionada por la hora del baño”, “Estoy tan confundido hermano”, “Abrió la boca cuando vio la copa como "no la copa otra vez", son algunos de los comentarios de los internautas.

