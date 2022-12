En TikTok se volvió viral el video de un adolescente que baila con el retrato de su mamá fallecida durante la fiesta de su grado. Según los medios nacionales, este joven reside en el distrito de Chilca, en la provincia de Huancayo, Perú.

Según el medio ‘El Comercio’, la madre del joven había fallecido durante la pandemia de covid-19. En el corto video se puede ver al joven, de 17 años, bailar con el retrato de su mamá, la canción ‘Tiempo de vals’ de Chayanne, mientras lloraba desconsoladamente. Además, acompaño su publicación con el mensaje: “Mami, tanta falta me haces”.



Luego de que se hiciera viral, el joven tuvo una entrevista con la cadena de televisión ‘TV Huancayo’ y reveló varios detalles de cómo era la relación con su mamá.



“A pesar de que no has estado a mi lado, siempre estás cuidándome e iluminando mi camino. Mi mamá nunca ha sido una persona mala, tampoco ha sido una egoísta, siempre ha sido buena, humilde, sincera. Hasta antes de que falleciera me abrazó, me dijo: ‘te amo, hijo’”, comentó.



(No deje de leer: ‘La Liendra’, censurado en Twitch por contenido inapropiado con Aida Cortés).

Asimismo, relató que le había prometido a su madre que en el día de su graduación estarían juntos. Por esta razón, trabajó lavando platos mientras estudiaba para poder enmarcar su fotografía.



Además, aprovecho este momento para enviar un emotivo mensaje a los jóvenes de su edad. “Valoren a su mamá mientras está en vida, porque una vez que se vaya, va a ser algo doloroso. Va a quedar siempre una cicatriz en tu corazón que no vas a saber cómo sanar, porque es difícil perder una madre, porque una madre solo es una”, comentó.



(No deje de leer: Andrea Valdiri le sacó lágrimas a Felipe Saruma con costoso regalo de Navidad).



Hasta el momento, su video ha acumulado más de 1.2 millones de reproducciones, más de 38 mil me gusta y 1.600 comentarios, la mayoría de apoyo.



“Tranquilo hijito mamá está orgullosa de ti vendrán más logros y ella estará feliz abrazos fuertes para ti aunque no te conozco”, “Me hizo llorar”, “Tranquilo ella baila contigo cierra los ojos y lo sentirás”, “Madres mía se me hizo un nudo en la garganta”, se lee en los comentarios.

Más noticias

Novia de Julián Álvarez, en el ojo del huracán por su actitud con los hinchas

Mabel Cartagena dice cuánto ganaba en 'El Lavadero': no era el sueldazo de otros

Videos: así celebró Falcao García la Navidad con su familia

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque compartieron la Navidad: ¿cómo les fue?

TENDENCIAS EL TIEMPO