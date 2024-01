Joven asegura que sus papás le arruinaron la vida al no comprarle iPhone 15 Pro Max

En las últimas semanas se ha vuelto viral en internet una publicación de un usuario anónimo de la red social Reddit, que preguntó en el subreddit llamado ‘¿Soy yo el idiota?’ la historia de su hija, quien le dijo que le estaba arruinando la vida por no comprarle un iPhone 15 Pro Max.



(Lea también: ¡Cuidado! Revelan reto de TikTok que incita a jóvenes a desaparecer por 2 días).



“Tengo una hija de 11 años. Le dimos un celular hace dos años, era un iPhone 8 viejo que yo ya no usaba. Lo usa principalmente para llamadas, chat con amigos y redes sociales”, empezó contando el usuario.

“Recientemente ha querido un nuevo teléfono, porque el suyo es viejo y todos sus amigos tienen celulares nuevos, así que yo pensé que el iPhone 13 sería una buena opción, pues cuesta 600 dólares, tiene una buena cámara y batería y se ve igual a todos los otros iPhone”, agregó.



“Pero resulta que ella quería específicamente un iPhone 15 Pro Max, porque aparentemente ‘puede jugar videojuegos de consola y tiene una pantalla de 120hz’. Mi hija es ‘gamer’, y siempre se ha quejado de que su celular viejo no le permitía jugar de manera adecuada”.

(Puede interesarle: iPhone: pasos para bloquear el teléfono si este es robado).



“Ya le dije que le íbamos a dar un iPhone 13, pero ella insiste en el 15, que cuesta el doble. Honestamente creo que es un desperdicio de dinero, así que dije que no. Ella se enojó conmigo y me dijo que estoy arruinando su vida, pues su mejor amiga tiene un 15 Pro Max”, escribió el usuario, desatando la indignación entre los internautas.



“Mi esposa está considerando darle el celular que quiere y decirle que es un gran regalo. ¿Soy yo el idiota?”, cierra la publicación, de manera preocupante para sus lectores.

(De interés: Instagram incluye una notificación automática para que adolescentes cierren la 'app').



En los comentarios, los usuarios de Reddit motivaron al padre anónimo a mantenerse firme en su posición. “¿Quién es el padre? No dejes que tu hija te haga sentir culpable para que hagas algo. Un iPhone 13 es de todas formas un teléfono bueno, costoso y nuevo. A esta edad ella quiere todo lo que sus amigos tienen, y si se lo das, ella pensará que necesita todo lo que tienen los demás para ser feliz”. También se preocuparon porque la niña tuviera acceso a redes sociales a una edad tan temprana.



Otros usuarios comentaron indignados por lo surreal de la situación, pero sin perder el sentido del humor. “Si tus hijos no te han dicho que les estás arruinando la vida después de los 11, no estás haciendo tu trabajo bien”, “Y yo a mis 22 años acabo de ahorrar un año para comprarme un 12”.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

