Vivir el sueño americano es el anhelo de muchas personas a lo largo y ancho del mundo. Entre ellas, los jóvenes, quienes viajan al país estadounidense con un cúmulo de expectativas, ansias y deseos a sus espaldas.



¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando piensa en un intercambio estudiantil en Estados Unidos? De seguro, imágenes de instalaciones amplias, partidos de fútbol americano y fiestas de fraternidades con vasos rojos incluidos se le cruzan por la cabeza. No obstante, frente a la imagen idealizada que se ha pintado de estos programas, un tiktoker español ha salido revelar la realidad.

Se trata de David Virosta, quien aparece en TikTok como @_virosta_. El joven, quien actualmente vive en Wisconsin (Estados Unidos), dejó al descubierto el lado oscuro de los intercambios estudiantiales en territorio estadounidense a través de un clip que supera las tres millones de reproducciones. En este, abordó temas como la socialización, el transporte, la comida e, incluso, el amor.

Las advertencias del joven ‘tiktoker’



Si es usted es una persona tímida y de pocas palabras, tal vez no le convenga realizar un intercambio en Estados Unidos. O, al menos, así lo dejó saber David, quien señaló que, independientemente del país que se provenga, la socialización es un tema complejo, puesto que nadie se acerca a hablar con nadie.

“Vas a ser tú siempre el que tenga que dar el primer paso para hablar con la gente, porque sino no vas a hacer amigos”, detalló el joven ante la cámara y, acto seguido, prosiguió con su relato.

Las largas distancias también son un punto que juega a favor de los estudiantes, sobre todo para aquellos que no poseen vehículos. “Si no tienes un coche o alguien que te lleve a todos los sitios, no vas a salir de casa”, dijo David, al tiempo que agregó que hasta para comprar el pan se necesita tener automóvil.

El joven es de Madrid, pero estudia en Estados Unidos.. Foto: TikTok: @_virosta_

¿Y si va en busca de una pareja americana? No, al parecer, hallar el amor en Estados Unidos tampoco es una tarea fácil. El joven mencionó que mientras las chicas son “rarísimas”, los hombres “hablan con 20 a la vez”, así que las probabilidades de vivir un romance apasionado son mínimas.



Los amigos, el transporte y el amor no son los únicos factores a tener en cuenta para realizar un intercambio en Estados Unidos, hay más. No hay que olvidarse de la alimentación, que si bien no es “mala”, de acuerdo con el relato de David, sí puede resultar diferente para un organismo que está acostumbrado a consumir otro tipo de comida.



“Prepárate para tener un desorden alimenticio”, mencionó Virosta, quien aseguró que ha tenido que tomar suplementos multivitamínicos para hacer frente al cambio de alimentación, con respecto a su país, España.

A la lista de advertencias que hizo el joven se suman las condiciones climáticas, que pueden ser frías en algunos estados del norte, y la falta de actividades de ocio. “Aquí la gente no hace planes. Lo único que hacen es jugar deportes (...) Eso y trabajar, no hay más”, concluyó David.

Las reacciones diversas

En la descripción del clip, el tiktoker quiso saber cuál era la opinión de sus seguidores, por lo que les preguntó: “¿Estáis de acuerdo?”. Al cuestionamiento sobrevinieron más de tres mil comentarios que, en su mayoría, difirieron de la posición de Virosta.

“Es que estás en Wisconsin, no todos los estados son iguales”, escribió un usuario, al tiempo que otro afirmó: “Depende del estado, Florida es muy diferente”.



En medio de las diferencias, hubo quienes sí le dieron la razón a David. Una internauta, por ejemplo, escribió. “Yo hice mi intercambio en Wisconsin hace nueve años y es tal cual lo has descrito. O te metes a hacer deportes o no hay amigos”.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS