Una joven de nacionalidad puertorriqueña se unió a la ola de acusaciones que recae en este momento sobre el cantante Anuel AA.

(Lea también: Anuel AA responde a denuncia de Yailin y le dice 'mentirosa': 'No se dejen engañar').

El intérprete de 'Más rica que ayer' fue denunciado públicamente por Yailin 'La más viral', su expareja y madre de su hija Cattleya por, según ella, haberla maltratado físicamente cuando se encontraba en estado de embarazo y amenazar con tomar acción si se involucraba sentimentalmente con otra persona.

En su cuenta de Instagram, la mujer, identificada como Lizz Cruz, escribió: "Anuel, tú estuviste conmigo siendo menor (16), así que busca niña eres tú".

Las declaraciones de la joven puertorriqueña se dieron después de que Emmanuel Gazmey Santiago (nombre de pila del artista) arremetiera en contra de Tekashi69, quien en las últimas semanas se ha mostrado cercano a Yailin, y lo acusara de abusar sexualmente de menores de edad.

“Tú tocas a niñas menores de edad, ratón, y abusas sexualmente de ellas. Aléjate de mi hija”, comentó Anuel en sus redes sociales y desató así una serie de opiniones divididas entre los usuarios de redes sociales.



(Siga leyendo: Yailin 'la más viral' borró apellido de Anuel a su hija Cattleya en Instagram).

Facebook Twitter Linkedin

El mensaje que escribió Anuel en contra de Tekashi. Foto: Instagram: @anuel.

En una oportunidad anterior, Tekashi69 ya se había ido de frente contra Anuel por publicar una fotografía de la bebé que tiene con Yailin, al parecer, sin consentimiento de la artista dominicana.



"Eres una r4t@. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en tres meses”, sostuvo el rapero estadounidense, quien después recibió una contundente respuesta por parte del puertorriqueño.



(De interés: Yailin rompe su silencio y denuncia, con fotos, que Anuel la golpeó durante su embarazo).

El cruce de acusaciones entre los raperos no quedó allí. Luego de que ambos ventilaran detalles privados de su vida ante millones de seguidores, Tekashi69 retó a Anuel a una pelea.

En un video, publicado en redes sociales, el estadounidense dijo: "Olvídate de lo que pasó, tú y yo vamos a fajarnos. Tú me dices dónde te quieres encontrar, nos fajamos tú y yo, no encerramos en un cuarto y nos fajamos, y terminamos esto".

Aunque el intérprete de 'Secreto' no ha dado una respuesta a esta propuesta, sí se ha defendido vehemente de las denuncias en su contra, asegurando que todo se trata de un plan elaborado para dañar su imagen y enviarlo a la cárcel.

Más noticias en EL TIEMPO

Los médicos le dijeron que estaba embarazada, pero en realidad tenía cáncer de ovario

(Video) Mujer 'mechonea' a conductor de bus porque no paró donde ella le dijo

Esta es la historia del Padre Rafael García-Herreros, el fundador de El Minuto de Dios

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO