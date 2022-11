En la red social de TikTok se ha vuelto muy famoso que los influencers salgan a las calles y les pregunten a las personas si aceptarían hacer un reto por cierta cantidad de dinero como: cortarse el cabello, revisar los celulares o dar besos a otras personas.En esta ocasión una joven aceptó que su novio fuera besado por una chica por la suma de siete mil pesos mexicanos, es decir, casi dos millones de pesos colombianos.

El creador de contenido Hot Spanish salió a diferentes lugares de México a ofrecerle a mujeres si dejaban que su novio besará a la chica que lo acompañaba. “¿Dejarías que tu novio bese a mi amiga por cien pesos?, preguntó el influencer.



En un principio la oferta inicial era de 500 pesos ( 125 mil pesos colombianos), sin embargo, el montó aumentó hasta que fuera inevitable rechazarlo. Una pareja que estaba caminando en un centro comercial se les hizo llamativa la oferta. En un principio dudaron pero terminaron aceptando los siete mil pesos mexicanos.



(No deje de leer: Elon Musk se burla de críticas a plan de cobrar $40 mil por ‘chulito’ en Twitter).



Hot Spanish dejó claro en un principio que no era un beso cortó, pero, la intensidad con la que se besaron terminó molestando a la chica que prefirió irse del lugar.

"Ya se fue tu novia. ¿Había aceptado, no?", dijo el creador de contenido.



La joven aceptó que la situación terminó dándole celos, pero que no era un motivo para terminar la relación. Hasta el momento, el video tiene 34 millones de reproducciones y más de 36 mil comentarios.



(Siga leyendo: Amaranta Hank enfrenta demanda por lesiones personales contra un vecino).



Entre los comentarios más destacados están: “Pero era un beso no comérsela”, “No sé porque siempre aceptan si se van a enojar”, “Jajajaja me dio coraje nomás de imaginarme que fuera el mío”, escribieron los internautas.

Más noticias

Críticas a Sebastián Martínez por mostrar algunos de sus lujos en Instagram

Así fue como los fanáticos de 'Leandro Díaz' homenajearon la serie en Halloween

‘Tiktoker’ dice que gana más de $900 millones por donar heces: ¿es cierto?

Mujer que tiene 11 hijos de padres distintos quiere tener 30 y explica por qué

TENDENCIAS EL TIEMPO