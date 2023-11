'Ni te miran': joven a la que le negaron la visa denuncia malos tratos en la embajada

Uno de los destinos más buscados para pasear por parte de los colombianos es Estados Unidos, pues este país norteamericano ofrece grandes experiencias turísticas a sus visitantes.



Además, son millones las personas que buscan radicarse en suelo estadounidense de forma permanente, pues sueñan con acceder a sus universidades y con la posibilidad de desarrollar su vida laboral y personal allí.

Uno de los principales documentos que el gobierno americano le exige a las personas que deseen ingresar a su país es la visa. La visa estadounidense es un documento oficial que permite a los ciudadanos colombianos viajar a los Estados Unidos de América por motivos de turismo, negocios, tratamiento médico o estudios, entre otros.

Le puede interesar: ¿Si le niegan la visa estadounidense puede pedir el reembolso de los $761.000?

Existen diferentes tipos de visas estadounidenses para colombianos, cada una con sus propios requisitos y restricciones y costos. Las visas más comunes para colombianos son:

Visa B1 o B2: visa de visitante para turismo, negocios o tratamiento médico. Visa F-1: visa de estudiante para estudios a tiempo completo en una institución educativa acreditada. Visa J-1: visa de intercambio para participar en un programa de intercambio cultural o profesional.

Durante los últimos años, el proceso de solicitar la visa estadounidense en la embajada de los Estados Unidos en Colombia, se ha convertido en un trámite muy tedioso, pues luego de que los ciudadanos cancelan el valor del formulario de solicitud de visa DS-160, esta entidad les asigna una cita que puede tardar hasta más de dos años.



Sin embargo, realizar adecuadamente los trámites y cumplir todos los requisitos exigidos por el gobierno estadounidense no es una garantía para asegurar el anhelado documento, pues son muchas las solicitudes que son negadas sin explicación alguna.

Facebook Twitter Linkedin

Visa Estados Unidos Foto: iStock

También puede leer: ¿Sin empleo? Empresa de EE.UU. busca colombianos interesados, pagan hasta 255 millones

Durante los últimos días, por medio de la red social TikTok se conoció la historia de Paz Quiroz, una joven colombiana que realizó el trámite, esperó el tiempo indicado y cuándo asistió a la entrevista su visa y la de su pareja fue negada, sin explicación alguna.



En un video publicado, la mujer se mostró indignada, pues asegura que realizó los trámites necesarios hace más de un año y medio, y junto a su futuro esposo pensaban irse de luna de miel a Estados Unidos, en el mes de diciembre a “gastarnos los pocos pesitos que habíamos ahorrado para realizar el viaje de nuestros sueños”.



La pareja de recién casados planeaba visitar Nueva York y otros lugares turísticos y emblemáticos del país norteamericano, indicando que: “No era la idea de irnos a trabajar, íbamos a ir a turistear 20 días”.



Paz Quiroz relató en su publicación cómo fue el proceso, empezó quejándose por las largas filas que se deben hacer desde muy temprano de la mañana para poder ingresar a la embajada de Estados Unidos en Bogotá, y eso no fue todo, pues indicó que recibieron un trato muy desagradable por parte de los funcionarios de esta entidad.

Lea también: ¿Cuál es el salario mínimo en cada estado de EE.UU.? UU.? Así subirá para 2024

“Te hacen tres preguntas, ni te miran, están mirando el computador (...) ¿Saben qué me indigna más? Que no me haya ni mirado el tipo y que solo me haya medio saludado y me haya hecho tres preguntas”, contó Quiroz.



La mujer indicó que las preguntas que el cónsul le realizó fueron: “¿Cuál es el motivo del viaje?, ¿Tiene familiares en los Estados Unidos?, y la tercera era relacionada sobre la situación laboral”.



Aseguró que contestó estas preguntas de forma muy segura, pues indicó que es consciente de que cumplía todos los requisitos necesarios para poder aplicar al anhelado documento.



“Yo no tengo familia que se haya ido por el hueco o esté ilegal, tengo ingresos, tengo una empresa, tengo un negocio, tengo la intención de irme a turistear un rato”, dijo la mujer que fue su respuesta.

Más noticias en EL TIEMPO