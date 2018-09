‘Muy pronto estaré de regreso en la televisión’: Jota Mario Valencia

El reconocido presentador Jota Mario Valencia sorprendió en sus redes sociales después de que señalara que volverá a la televisión colombiana, en respuesta a un comentario de una de sus seguidoras.



En la publicación, la mujer dijo que le parecía “injusto” que Valencia ya no esté más en la televisión; a lo que el comunicador le respondió: “No te preocupes. Muy pronto estaré de regreso en la televisión. No puedo adelantar mucho, pero ten la certeza de que se está cumpliendo al pie de la letra lo que han dicho tanto por este medio: se cierra una puerta y Dios abre miles”.

Aún así, Jota Mario no reveló más datos del proyecto en el que podría vincularse, ni en cuánto tiempo.



Valencia estuvo a cargo del programa ‘Muy Buenos Días’ por 16 años, hasta que este fue sacado del aire el pasado 7 de septiembre. En la última emisión, el presentador agradeció a todos aquellos que creyeron en él durante este tiempo y también a quienes no lo hicieron.



"Gracias a Dios, a mi familia y a ustedes los televidentes; gracias a quienes por cualquier motivo no soy de sus afectos y hasta hablan de mí como si me conocieran, me han impulsado demasiado y espero que lo sigan haciendo", afirmó.



"Los que me conocen son testigos que cada día me esfuerzo más para ser mejor persona. Para mí todo fue positivo y nos vemos hasta que Dios quiera, por siempre y hasta siempre, ¡Cojan oficio!", puntualizó.



A su salida, Jota Mario abrió una cuenta de Youtube, que ya cuenta con más de 30 mil seguidores, en donde publica cortos videos.

ELTIEMPO.COM