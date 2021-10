El mensaje con que Gineth Fuentes recordó a su esposo Jota Mario Valencia

Con un sentido mensaje en sus redes sociales, Gineth Fuentes recordó a su esposo, el querido presentador colombiano Jota Mario Valencia, a más de dos años de su muerte.



Valencia falleció en junio de 2019 en la ciudad de Cartagena, en el Hospital Bocagrande de la capital del departamento de Bolívar.



El presentador, recordado por su participación en el programa 'Muy Buenos Días', falleció de un paro cardiorrespiratorio después de sufrir un accidente cerebrovascular.



Gineth Fuentes, su esposa, le dedicó un sentido mensaje acompañado de una fotografía de ambos a blanco y negro.



En su cuenta de Instagram, la mujer escribió que han sido dos años largos de aprendizaje desde su fallecimiento y le expresó todo su cariño.



“Anoche una conversación larga, muchas preguntas, tantas cosas por decir, han sido dos años largos de aprendizaje. Una conversación llena de amor y tranquilidad. Al final un solo sentimiento… Te amo infinito”, escribió Fuentes.



Varios compañeros y amigos de Jota Mario comentaron la publicación recordando lo mucho que extrañan al presentador.



“¡Te extrañamos mi Jotis!”, escribió, por ejemplo, la presentadora Milena López.

Fuentes suele recordar constantemente al presentador en sus redes sociales.



En los dos años de su fallecimiento, la mujer escribió un mensaje en el que expresó que desearía que su esposo no se hubiera ido del plano terrenal.



“Cuánto te extraño… cuánto deseo que no te hubieras ido.. pero también entiendo que así debía ser, que mi camino ahora lo debo construir sola. Te siento en todas partes porque así pase el tiempo no he podido y no quiero aprender a vivir sin ti. Jota Mario Valencia tú también eres mi amor”, dijo en aquella ocasión.



En las últimas horas, su hija María José Valencia también lo homenajeó con una fotografía en la que se ve al presentador disfrutar de un plato de comida.



"Hay días más difíciles que otros, y todavía me arde, porque lo que siento es como un ardor pero pasan tantas cosas que me hacen saber que aún estás aquí de alguna u otra manera", escribió.



Y agregó: "¡Amaba verte feliz comiendo! Sin duda alguna, comer era una de las cosas que más hacían a tu alma bailar. ¡Te amo apá y te extraño como jamás podrás imaginar! Saber que tengo esa camisa en mi closet hace que mi alma baile con la tuya".

