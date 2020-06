A un año de su muerte, Jota Mario sigue dando de qué hablar

Néstor Gómez / EL TIEMPO

El pasado 31 de marzo, sus familiares tuvieron que enfrentarse a una de las fechas más duras: ese día Jota Mario Valencia habría cumpliendo 64 años. Su hija, María José, compartió un nostálgico mensaje en Instagram: “Quería ser la primera en felicitarte así que me adelanto. El mejor regalo para ti siempre fue tenerme feliz y cerca. Ese mismo regalo fue el más importante de mi vida: tenerte cerca y verte feliz", escribió la mujer.



Además, su esposa también compartió una publicación para conmemorar la fecha: "Sé que no te gustaba que te celebraran el cumpleaños, pero yo siempre lo voy a hacer, pues debo celebrar todos los años del infinito amor que me entregaste. Debo celebrar el haber disfrutado de ti cada segundo. Debo celebrar tu sabiduría y grandeza".