Josué Rodríguez es un joven creador de contenido conocido por los videos que hace en TikTok. Allí, donde tiene más de 250 mil seguidores, compartió la historia del atraco del que fue víctima el pasado 14 de febrero cuando salía de clases de la Universidad Javeriana.



"Me robaron mi celular, mi billetera con mis papeles, mi maleta. Eran las 6:00 p.m. salí de clase e iba bajando a TransMilenio por la calle 39 y ahí en el centro comercial Plaza 39 un hombre con una cámara se me acercó, me dijo que estaba perdido, que si conocía el parque, que si yo vendía marihuana y le dije que no", cuenta el tiktoker.

En su relato, el joven narra que ese sujeto continuó con la conversación y le dijo que pertenecía a una organización que se llamaba las calaveras de las Américas y que "estaba cuidando el sector". Cuando él intentó seguir con su ruta, el hombre le dijo "¿qué es más rápido, una bala o usted?".



"Quedé frío, casi me orino del miedo y me dijo, sí ve, no se gane problemas, ahí llegó mi jefe y era un tipo como de dos metros", cuenta Rodríguez.



Entre los dos intimidaron al joven, mencionaron su nombre en una supuesta llamada y le preguntaron si tenía dinero en efectivo o en sus cuentas bancarias. Además, le pidieron que desbloqueara el celular, a lo que él accedió tras la presión.



"Me dijeron que metiera el celular en mi maleta y que tenía dos opciones: la primera era bajar dos cuadras con mi maleta sobre la 39, pero ya estaba solo y oscuro, no había nadie y que no podía voltear atrás y la otra era que entrara al TransMilenio sin mi maleta. Cuando bajamos las dos cuadras me asusté y les dije no, todo bien devolvamos, sabía que me iban a hacer algo. Me dijeron ¿qué es lo más valioso que tiene, la vida o el celular?, porque hoy solo se puede ir con una", comenta en el video, que ya tiene más de 700 mil vistas.



Ya dentro de la estación, llorando, les pidió que no se llevaran el celular, pero hicieron caso omiso.



Allí se encontró con una policía que lo ignoró y le dijo que estaba hablando por teléfono, a pesar de que el tiktoker se encontraba llorando, como él mismo narra.

"Tres cosas importantes, si salen de la universidad al TransMilenio o lo que sea no vayan solos, dos la Policía no hace nada, les vale guevo y si les dicen que si venden marihuana corran, no miren atrás", concluyó Rodríguez.

