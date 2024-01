Josué Rodríguez responde a las críticas de su polémico video de Javeriana Vs. Andes

En días pasados se viralizó un video en las redes sociales donde un creador de contenido les preguntaba a algunos estudiantes de los Andes y la Javeriana qué opinaban sobre la comunidad académica del otro.



El clip suscitó la indignación de los internautas que calificaron el contenido del mismo de clasista, debido a las preguntas que este hizo y a las respuestas que provocó de parte de los estudiantes.

“¿Qué opina de los estudiantes de la Javeriana que salieron diciendo que son mejor que los de Los Andes?”, pregunta el creador de contenido al inicio de uno de los videos.



“Honestamente, a mí me parecen unos resentidos que no les alcanzó para entrar acá”, “Que boleta, y eso es de todos los de la Javeriana, siempre se creen así, los Andes ‘full’ arriba”, “La verdad se me hace que son un poquito resentidos, no saben la verdad de lo que están hablando”, “Primero, no pueden pagar la matrícula; segundo, no pudieron pasar aquí; y tercero, pues que se jodan”, fueron algunas de las respuestas que obtuvo tras el cuestionamiento.

La conducta y los testimonios de los estudiantes generó gran controversia en la red, pues los internautas no dudaron en castigar los comentarios peyorativos de los participantes en el video.



"Lo único en lo que concordamos todos en lo de Andes vs. Javeriana es que ese creador de contenido necesita conseguirse una vida"; “En Colombia el clasismo es tanto, que se cree que entre más pagues mejor profesional vas a ser”; “Parecen Doña Florinda, presumiendo de ser la más 'clasista' de la vecindad”; “Si estos muchachos son el futuro del país, apaga y vámonos”, fueron algunas de las opiniones más destacadas.



Ante los constantes señalamientos, Josué Rodriguez, como se le conoce al joven que crea contenido sobre los estilos de vida de los universitarios y que al parecer estudia comunicación social, se pronunció en su cuenta de TikTok al respecto.

¿Qué contestó el tiktoker?

A través de un clip de cuatro minutos, Rodriguez afirmó que el "propósito del mismo no era incentivar el clasismo, sino solo hacer entrevistas como algo periodístico y de entretenimiento", ya que según él, quedó demostrado que "el morbo y la polémica es algo que a la gente le gusta".



De igual manera mencionó que se creó un debate alrededor de lo dicho en el video, generando una cadena de replicas que también tuvieron visualizaciones y qué para este indica que las personas tienen "interés en esta polémica".



Luego recalcó que el clasismo "es una conducta reprochable y debe ser cambiada y mejorada como sociedad", pero que las criticas expuestas hacia su video desde una postura "moral" eran una contradicción en algunos casos.



"Critican mucho desde una postura "moral", pero muchas veces se contradicen. Censuran a los jóvenes que aparecen en el video no solo por lo que dicen, sino también por cómo están vestidos, por la manera en la que hablan, por la manera en la que se ven físicamente o quienes solo se preocupan por defender a su universidad o su punto de vista atacándome a mí", señaló el creador que ya acumula más de 300 mil seguidores en la red asiatica.



Finalmente, señaló que lo importante realmente no es entrar en la crítica sino preguntarse como sociedad, cómo se podría cambiar este tipo de pensamientos reflejados en el clip si mantener un discurso de odio.



"La conclusión del video no es si mi contenido es bueno o malo, ni tampoco centrarse en el clasismo pues porque está mal, sino que de algo tan absurdo se generó algo tan grande, donde la misma sociedad fue la que le dio importancia a lo irrelevante. Como sociedad si debemos mejorar y corregir, incluyéndome a mí, pero las formas no deben ser en solo odio", finalizó el Rodriguez, también estudiante de la Javeriana.

