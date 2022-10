Preocupados estuvieron los fanáticos de Jossé Narváez, esposo de la modelo Cristina Hurtado, y presentador del reality show ‘Guerreros’ del ‘Canal Uno’, por el anunció que realizó en sus redes sociales sobre su estado actual de salud que lo tiene alejado de su familia.



Según mencionó ante sus más de 2 millones de seguidores en Instagram, se ha visto bastante afectado por una gripa que no es coronavirus. Es más, estuvo ausente en la emisión del show el pasado lunes 24 de octubre, debido a las afecciones gripales.



En el video se le ve al artista acostado en su cama y con una notoria voz perjudicada por la enfermedad. Sin embargo, recalcó que estará bien y que muy pronto volverá para seguir entreteniendo a su audiencia.



“Bueno, como me lo esperaba no pude dormir, con la nariz tan tapada, tanto dolor de garganta, la tos, todas estas vainas que esto trae; pero eso todo uno lo puede superar, nada va a pasar, todo va estar bien”, dijo.



Por otro lado, entre sus preocupaciones también resaltó el estado de salud de su tercer hijo, Mateo, quien también se enfermó, según dice, por las inclemencias del clima en Bogotá, el cual ha dejado días enteros de intensas lluvias.



“Lo que más extraño es esto y lo que más duele en la vida es esto, ver esa cunita vacía, Dios”, expresó el presentador, quien se encuentra separado de su familia para evitar seguir afectando al menor, de seis meses, y a Ana Cristina Hurtado con el virus. 3



Las reacciones de algunos internautas no se hicieron esperar y mandaron mensajes de aliento a Narváez por medio de comentarios en las redes sociales: "Josse está con gripa y Mateo creo que está con Criss en la finca”, “tranquilo Josse, esa prueba la van a superar confía y ten Fe en Dios”, “que te mejores”, “pronta recuperación Josse y cuiden mucho a Mateito” y“que Dios conceda sanidad a todo tu cuerpo para que muy pronto.



