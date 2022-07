‘Stranger Things’ es una de las series de la plataforma ‘Netflix’ que se ha convertido en un ‘hit’ mundial del entretenimiento, provocando que más personas decidan mirarla y se unan a la afición de esta historia.

La cuarta temporada trajo muchas sorpresas para sus fanáticos, una de las más queridas fue el personaje ‘Eddie Munson’, interpretado por el actor Joseph Quinn, de 29 años, quien se convirtió en uno de los favoritos por el carisma, locura y autenticidad que desprende de él.

El cariño que el británico ha recibido desde el estreno de la reciente entrega de la serie se vio reflejado en el evento de ‘Showmasters Film & Comic Con’ en Londres, Inglaterra, donde fue recibido con el amor de todo el público.

(Le puede interesar: Una serie revela las operaciones del FBI en todo el mundo).

El pasado 9 de julio, Joseph fue invitado a la ‘Comic Con’ para charlar sobre su personaje ‘Eddie Munson’ y la serie, aunque la logística de la organización se molestó a causa de que el actor estaba pasando más tiempo del programado con los fanáticos.

Pese a que hubo bastantes disgustos por la tardanza que tuvo el actor en la presentación que realizó tiempo después en el mismo evento, se grabó un video en el que una seguidora le dijo unas palabras de cariño y agradecimiento por su trabajo. Joseph intentó contenerse, pero no pudo evitar llorar de lo conmovido que estaba.

"Pienso que realmente todos hemos conectado con 'Eddie' por alguna u otra razón, ya sea que nos gustan sus preferencias musicales o que él es el forastero, como lo dijiste. Creo que todos aquí somos parte de 'Eddie'", dijo la fanática.

(Siga leyendo: 'Control Z': la tercera temporada de la serie llega a Netflix).

El video se volvió viral en las redes sociales, enamorando a más personas al demostrar su sensibilidad como ser humano y ser agradecido con cada uno de los fans que ha conseguido con su última actuación.

El personaje de ‘Eddie’ falleció en el noveno episodio ‘El huésped’, de la cuarta temporada, y aunque muchos del ‘fandom’ definen su deceso como injusto, Quinn se pronunció ante esto en una charla con el medio ‘Collider’.

"No sé cómo lo harían, pero sí, me encantaría volver. Parece que su destino podría ser bonito... Habla por sí mismo, creo", respondió el británico. Eso sí, no se conoce de un posible regreso para la quinta entrega de la serie; Joseph afirmó que hay muchos personajes con los cuales para lidiar y que podrían haber logrado lo que necesitaban de ‘Eddie’.

Más noticias

Mike de 'Stranger Things' debuta como director de películas

‘Stranger Things’: las parejas en la vida real de los actores de la serie

¿Cuáles son las verdaderas edades de los protagonistas de 'Control Z'?

Netflix: 'La noche más larga', el exitoso 'thriller' español

Tendencias EL TIEMPO