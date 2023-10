(Video) Cuando 'El Puma' negó a Juan José Rodríguez Jr.: 'Es hijo de mi hermano'

La relación entre Juan José Rodríguez apodado 'El Puma Jr.' y su supuesto padre el cantante venezolano José Luis Rodríguez fue muy polémica, pues en repetidas ocasiones se insistió en que no tenían un vínculo de padre e hijo.



Aunque estos dos hombres son físicamente muy parecidos y sus seguidores aseguran que son como 'dos gotas de agua', el cantante de 'Culpable soy yo' negó tener un vínculo de sangre con el joven.



En una entrevista con EL TIEMPO en 1995, José Luis Rodríguez conocido como 'El Puma' desmintió categóricamente la supuesta paternidad que le atribuía el venezolano.



Para ese entonces, Juan José Rodríguez, su supuesto hijo, había realizado varios shows utilizando el mismo peinado del cantante venezolano, aseguró a varios medios de Uruguay y Paraguay.



En entrevista con este diario, 'El Puma' aseguró que Juan José era su sobrino: "Ese muchacho es hijo de un hermano (Oswaldo) que está en Venezuela".



Incluso dio sus justificaciones sobre esto: "Mi hermano Oswaldo es muy enamoradizo y me dijo que había reconocido a ese muchacho. Si él pertenece a la familia me da alegría. Si mi hermano lo reconoció quiere decir que lleva el apellido. Si canta y quiere hacer su vida así, bienvenido sea".



Incluso, en entrevistas más recientes 'El Puma' continuaba negando que fuera padre de Juan José Rodríguez, pues aseguraba que solo tenía tres hijas y que nunca tuvo un varón.



En una entrevista con la presentadora argentina Mirtha Legrand declaró: “Por ahí un muchacho dice que es hijo mío pero no aguanta un ADN, o sea que no es. Yo sé con quién estuve y dónde estuve, tengo buena memoria”.



¿Qué decía el 'Puma Jr.' sobre su supuesto padre?

En una entrevista con el programa 'SOS Hoy' en 2018, el 'Puma Jr' aseguró que fue criado por su abuela paterna, es decir, la madre de José Luis Rodríguez.



Adicional a esto, dijo que tenía una muy buena relación con ellos y con sus medias hermanas: "Legalmente tengo el apellido, soy reconocido por un tío, Oswaldo Rodríguez, su hermano", dijo Juan José en la entrevista.

