Una de las organizaciones religiosas más controversiales en los últimos tiempos en Latinoamérica es la que por muchos años dirigió José Luis de Jesús Miranda, un carismático predicador que se hacía llamar así mismo el Jesucristo en la Tierra, y que logró popularizar su menaje a través de más de 20 países, usando un excepcional manejo del discurso.

Si bien murió en 2013, los rezagos de su organización siguen vigentes en distintas partes del mundo, pero, claro está, con mucha menos fuerza de lo que fue cuando él estuvo en vida.

José Luis de Jesús Miranda creía fielmente que él era Jesús en la Tierra. Foto: Creciendo en Gracia

Fundó la iglesia Ministerio Internacional Creciendo en Gracia en 1985 y logró formar una comunidad religiosa apegada a algunas ideologías católicas que se fueron transformando a medida que De Jesús iba explorando otros campos teológicos, los cuales comenzó a darles su propia interpretación.



En primer lugar, empezó a decir que él era la encarnación del apóstol Pablo, manifestando que quienes son elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, son siempre salvos.



Ellos, según dijo, no perderán su salvación, sin importar lo que hagan o dejen de hacer, llegando a contradecir escritos tan antiguos como el del apóstol Pedro, satanizándolo como todo lo contrario a los dogmas de Creciendo en Gracia.



En 2005, su iglesia tuvo un cambio rotundo de ideología y se declaró como la encarnación de Jesús en la Tierra, expresando que el Jesús del siglo I era la manifestación de Dios en carne humana, pero que él era la segunda venida del ‘Todopoderoso’.

El 666 y su creencia en el anticristo



Algunos textos académicos han intentado explicar algunos de los postulados que este célebre personaje de la religiosidad latinoamericana intentó expandir en todo el continente. Como bien se dijo, en 2005 aseguró que él era “Jesucristo Hombre” y por eso sus seguidores se referían a él como “JH”. En los años siguientes, hizo que sus seguidores lo llamaran “El Consolador”, “El Salvador”, “Dios”, “Padre” y “Papi”.

Una demostración que, según el texto de Julio Cesar Clavijo, ‘La secta creciendo en gracia’, era evidencia de los cambios de identidad y presuntos trastornos de la personalidad que tenía este religioso de origen puertorriqueño.



Entre las diferentes interpretaciones que tenía este fallecido predicador, se tomaron extractos del libro del Apocalipsis con el fin de nombrarse a sí mismo como en Anticristo, por lo que empezó a introducir el número 666, popularmente conocido como la cifra de satanás, entre sus prédicas.



Según expresaba, el diablo o el mal ya no existían porque estos murieron con la ofrenda que hizo jesús al ser crucificado para salvar a la humildad de todo pecado, culpas que en la doctrina de la Gracia no existen en el presente.



“Es un número de prosperidad, de sabiduría, un número maravilloso, un número del hombre”, expresó Luis Martín Guio, quien era una de las caras visibles de la creencia en Bogotá, en una conversación con el programa de televisión ‘Extra’.



“Aseguran que el diablo ya no existe, pues Cristo lo mató cuando se ofreció como nuestro sacrificio en la cruz del calvario. Ellos afirman que uno de los más grandes regalos de la gracia de Dios, es que el diablo haya sido destruido. Dicen ellos que ahora el único “diablo” que queda es nuestra carne”, expresa el texto.

Muerte de José Luis y dominio de los ‘ángeles’



José Luis de Jesús murió en 2013 a causa de una cirrosis hepática. Si bien era un hombre de fe, también era un creyente del alcohol y las drogas. Unas adicciones que lo tuvieron batallando contra sí mismo desde mucho antes de que fuera reconocido a nivel mundial por Creciendo en Gracia.



Su fallecimiento ocasionó una debacle inminente en las congregaciones regadas por todo el continente, incluso, algunos de sus adeptos más fieles tomaron la decisión de quitarse la vida al enterarse del deceso del predicador.

La organización quedaría entonces en manos de tres personas: Lisbeth García, última esposa de Jose Luis, Martín Guio, Obispo de Creciendo en Gracia en Colombia y Andrés Cudris. Ellos se autodenominaron como los ángeles que guiarían a la congregación en esta nueva etapa.



No obstante, Guio, contrario a los razonamientos de García, desertó de Creciendo en Gracia por supuestas peleas con la nueva ‘Dios’, por lo que fundó Telegracia, un canal de YouTube, el cual emite videos del difunto José Luis con sus prédicas más reconocidas.



Con estas bajas, el camino quedó libre para que García continuara con el legado de su difunto esposo. Así las cosas, el ministerio cambió de nombre y ahora se conoce como ‘El Rey Salem’, quienes realizan proselitismo activo bajo la frase, Cristo es una mujer. Al día de hoy sigue vigente.

