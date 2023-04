El reconocido ex jurado del reality show 'Factor X' José Gaviria apareció en entrevista para el 'Canal RCN' caminando en muletas. Este suceso sorprendió no solo a los presentadores, sino también a la audiencia en general.



Durante la transmisión del programa de la mañana 'Buenos días, Colombia', y ante el asombro de figuras como Ana Karina Soto y Mauricio Vélez, el productor explicó que su estado era consecuencia del “lo mal que están las calles de Bogotá”.



El artista iba en su moto de alto cilindraje por una avenida de la ciudad, pero no se percató de la cavidad que había en la ruta, lo que terminó por estancarlo en la misma y provocarle una torcedura en su pie.



De hecho, fue trasladado a urgencias por unas horas luego del incidente, para descartar cualquier otro tipo de lesión ósea o muscular.



“Las calles de nuestra quería Bogotá, que no es que sean las mejores, me fui casi por un hueco y me esguincé. No me fracturé, pero pasé horitas en urgencias, chuzado y todo”, dijo.



Ante la respuesta de José Gaviria, los presentadores le respondieron con comentarios de tinte gracioso para liberar la tensión: "Metiste la pata, literalmente” y “Pareces un eliminado de 'Survivor'", la competencia entre famosos en la que deben soportar distintos retos y desafíos, mientras intentan sobrevivir en una isla.

Momento en el productor ingresó al set de 'Buenos días, Colombia' en muletas. Foto: Captura de pantalla, programa 'Buenos días Colombia', Canal 'RCN'.

Frente a los comentarios, el músico respondió de forma tajante. “En unas semanas ya estoy bien", dijo para argumentar que su recuperación será rápida y pronta.



De la misma manera, aprovechó para hablar de la producción musical de 'Lupe', la artista vallenata y exparticipante de 'Factor X 2021', quien recientemente lanzó 'Me tienes de cabeza', su nueva canción.

