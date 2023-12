Jorge Rausch confirmó la salida de Chris Carpentier de MasterChef Celebrity: ¿por qué?

El programa de entretenimiento del canal RCN TV, MasterChef Celebrity Colombia, es uno de los más vistos en las noches del país. El reality show es protagonizado por varias personalidades de la farándula criolla, actores, comediantes, influenciadores, entre otros, quienes compiten por el título de ‘grandes cocineros’.

En este programa de alta cocina, cada noche los reconocidos participantes, se disputan un lugar en la ‘cocina más famosa de la televisión colombiana’. Reto tras reto, los concursantes deben demostrar sus habilidades gastronómicas en una lucha contrarreloj, con el fin de conquistar a los jurados.

‘La cocina más famosa de Colombia’ ha tenido un total de cinco temporadas en Colombia y en todas ellas, los chefs que han integrado el jurado han sido: Jorge Rausch, Chris Carpentier y Nicolás de Zuribia.



Sin embargo, tras la finalización de la quinta temporada, que tuvo como gran ganadora a la actriz tolimense, Carolina Acevedo, quien se llevó un premio de 200 millones de pesos y el galardón que la cataloga como ‘grande cocinera’, se empezó a rumorear por las diferentes redes sociales de la salida del chef chileno Chris Carpentier de la próxima temporada.



Recientemente, el chef y empresario colombiano Jorge Rausch, con quien comparte jurado, confirmó la salida de Carpentier, asegurando que esté había decidido abandonar el programa para continuar con proyectos pendientes que había estado aplazando.

Chris Carpentier abandonará MasterChef Celebrity

“Chris tiene un montón de proyectos grandes e importantes en los que está metido en este momento. No lo he discutido a fondo con él, pero creo que siente que hacer dos cosas a la vez es difícil. Uno a veces tiene que escoger sus prioridades, sus batallas y él es un tipo muy serio, muy profesional y creo que siente que lo que tiene que hacer lo tiene que hacer perfecto y hacer las dos cosas al tiempo no le cuadra”, dijo Rausch en una entrevista en la emisora ‘Los 40 Principales’.

Sin embargo, hasta el momento Chris Carpentier, ni el Canal RCN Televisión se han referido al respecto, y mucho menos se tienen detalles del chef que reemplazaría al chileno en la próxima edición del programa de cocina.



“No tengo ni idea. Hasta donde yo sé, el canal no ha tomado una decisión del próximo jurado de MasterChef. Si es Juan del Mar, es un bacán y bienvenido, si es cualquier otro haremos un gran equipo como siempre”, puntualizó Jorge Rausch.



Por medio de las redes sociales, el chileno ha dado muestras de lo que serían sus próximos proyectos, pues ha compartido historias en un set de grabación, junto a dos camarógrafos. Además, Carolina Acevedo, actual ganadora, también ha compartido imágenes del mismo set y otra, donde se ve conversando con el chef.

