Jorge Raush es uno de los más reconocidos en Colombia y de los más importantes en Latinoamérica, quien confesó que trabajar en exceso le trajo consecuencias negativas en su vida familiar en especial a lo que se refiere al amor de pareja.



Aceptó que esta fue la razón por la que se separó de quien fue su esposa y madre de sus hijos, la arquitecta Orit Feldman.



Esto lo confesó en una entrevista en el programa ‘Lo que dura un tinto’, en la que le hicieron la pregunta ‘¿Se arrepiente de algo’’, en la que admitió que el trabajo le pasó factura en su relación sentimental con su exesposa.



“Yo me arrepiento de haber trabajado tanto porque uno descuida a la familia. Eso me costó probablemente el matrimonio, además de haber perdido tiempo para compartir con mis hijas y reparar eso no fue fácil. Encontrar ese equilibrio es muy difícil, cada uno tiene el suyo y nunca es perfecto”, aseguró en la conversación.



No obstante, el chef aclaró que gracias a eso ha construido la carrera que tiene hoy en día, agregando que en el presente se encuentra muy feliz y pleno.

“Estoy muy feliz. Yo antes no era tan feliz. Creo que he hecho un buen camino, disfruto la vida, le dedico más tiempo a mis hijas, hago lo que me gusta y lo que no, pues no lo hago. No todo el mundo se da ese lujo”, aseguró al entrevistador Mateo Carvajal.



En esta vertiginosa carrera gastronómica, ha construido un imperio de restaurantes muy reconocidos en Colombia y Latinoamérica.



Jorge Rausch es propietario del restaurante ‘Criterion’, con el que ha ganado varios premios como el Latin America’s 50 Best Restaurants (2013-2016) y mejor restaurante de Colombia (2013-2015).

Los hermanos Rausch y su sello a varios restaurantes en Colombia

