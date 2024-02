¿Es verdad que no debe ir a un restaurante los lunes? Rausch habla del mito

Jorge Rausch se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos del entretenimiento. Su paso por el famoso reality de 'MasterChef Celebrity' lo ha posicionado entre las figuras más recordadas de la pantalla chica, no solo a nivel nacional, también en otros países, donde ha participado como jurado del mismo show, pero en otros lugares de Latinoamérica.



Su profesión como chef de gran experiencia y conocimiento en el mundo de la cocina ha hecho que el colombiano sea toda una autoridad de la gastronomía, así que sus consejos y recomendaciones jamás estarán de más.

Así lo demostró durante una entrevista para el video pódcast 'La mesa de trabajo', perteneciente al colectivo de comediantes paisas 'Monólogos sin propina', conformado por Adrián Parada, Frank Martínez y Chicho Arias, exparticipantes de la cocina más famosa de Colombia.



(Le puede interesar: Jorge Rausch confirmo la salida de Chris Carpetier de MasterChef Celebrity: ¿por qué?).



En medio de varias preguntas, el bogotano confirmó algunos de los rumores que se pueden tener en la gastronomía a la hora de visitar un restaurante, como qué tan cierto es que las recomendaciones del chef algunas veces son los platos que casi no se venden.

Ante estas “destapadas”, el jurado respondió que aquella especulación "es cien por ciento cierto", y añadió un consejo demás para que los comensales lo tengan en cuenta al momento de visitar un restaurante.



“Y como decía Anthony Bourdain, nunca vayan un lunes a un restaurante porque les toca las sobras de la semana pasada, pero eso si no es verdad", señaló el chef entre risas y a modo de chiste.



Así mismo, señaló que en lo personal no era muy amigo de las cocinas abiertas, "porque no se puede mandar en libertad", develando un poco que la cocina es un mundo del sentido de la urgencia, en las que muchas veces se deben dar indicaciones conforme al momento de la premura, pero sin que los comensales lo noten, cosa que en esta modalidad no es tan posible.



(Siga leyendo: Jorge Rausch y otros jurados de MasterChef ofrecen cursos).

Frente a su respuesta, los comediantes aclararon entre risas que claramente las personas "no podían ver llorar a los cocineros", debido a los tratos que se pueden presentar en medio del trajín por cumplir con las órdenes de los platos y las mesas.



"Si al cliente el plato no le llega en 30, 35 minutos, él se va. A la gente finalmente no le importa si se enfermó alguien, si se fue el gas, si hay problemas, si tiene gripa, todo tiene que salir. Entonces, no es solamente que salga un platillo bien, es que tiene que salir toda la mesa bien y al tiempo. No es que uno quiere gritar, es que toca ser muy directo para que las cosas salgan bien", explicó el dueño 'Rausch restaurante'.



(Lea también: Jorge Rausch confesó los motivos por los que terminó su matrimonio: ‘Fue muy difícil’).



Finalmente, el cocinero, aclaró que ese ya no es casi su modo y que a sus 53 años, le gusta más enseñar y seguir diseñando platos que pasar la mayor parte de su tiempo dentro de la cocina de un sitio de comida.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias