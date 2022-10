Ubicado en el norte de Bogotá, Criterión es la 'joya de la corona' entre los múltiples restaurantes del reconocido chef Jorge Rausch. Según dijo el jurado del concurso de cocina 'MasterChef' en entrevista con EL TIEMPO, Criterión fue el primer restaurante de alta cocina en la capital colombiana.

Precisamente por esta razón, es un lugar icónico si de gastronomía se trata, además de la relevancia que ganó tras la llegada a la fama de ambos hermanos Rausch, Mark y Jorge.

Por eso, era de esperarse que el chef bogotano reaccionara ante la crítica por parte de dos youtubers a su restaurante. Según dijeron en su video, publicado en el canal de YouTube 'El Cristian González' -que cuenta con más de 271.000 suscriptores-, les pareció una completa decepción su visita a Criterión.



"Esperaba mucho. Quería que me atacara la lengua. Y menos frente a lo que pagamos. De 20 platos, por ahí cinco pasaron la prueba", expresó Johan. Su compañero Cristian afirmó que estaba "decepcionado feo, de eso que da tristeza. Hemos grabado en varios restaurantes que no son de nuestra cotidianidad y este tenía que ser el top, pero está abajo".

'No sé si no tienen el paladar': Jorge Rausch

Jorge Rausch decidió dar una respuesta contundente en entrevista con la revista colombiana 'Semana', asegurado que a veces "la gente no entiende lo que uno hace porque, quizás, nunca lo había probado. Muchos ingredientes que probaron, ni siquiera sabían qué era".

También recalcó los más de 20 años de carrera que lleva. Y, en sus palabras, "en Criterión no hacemos vainas raras y no tenemos sabores extraños. Pero, en general, al que no le gusta le respeto su opinión y al que le gusta, me encanta que vuelva".

Una de las citas del chef que más ha generado polémica cuando se refirió a la predisposición de los creadores de contenido para probar su comida: "No sé si no tienen el paladar para probar ese tipo de cosas, o si culturalmente están acostumbrados a una comida distinta".

