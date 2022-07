Jorge Rausch es uno de los chefs más reconocidos de Colombia y Sudamérica. Su fama se la debe a su larga trayectoria como cocinero, a sus cadenas de lujosos restaurantes, pero sobre todo a su participación como jurado en el reality show ‘MasterChef’ y ‘MasterChef Celebrity’.



(Siga leyendo: La millonada que cobra Mafe Walker por hacer publicidad y videollamadas).

Así mismo, ha logrado ganarse un puesto como un creador de contenido de estilo de vida en las plataformas digitales, pues es usual verlo compartiendo videos de todo tipo de recetas para que sus más de 1.4 millones de seguidores en Instagram aprendan y apliquen sus consejos culinarios.

Facebook Twitter Linkedin

Jorge Rausch durante su ponencia en Madrid fusión. Foto: Liliana Martínez Polo. EL TIEMPO

Ahora está siendo tendencia en redes sociales por sumarse al famoso ‘trend’ del Throwback Thursday o 'TBT' , dónde compartió una foto suya de 1989, cuando era un estudiante joven y tenía pelo, una cualidad poco conocida en Rausch, ya que ha conseguido imponer su imagen comercial en torno a su particular carencia de cabello.



“Una con pelo en 1989 y con corbata además ¿Cómo les parece?”, escribió en caption de la publicación.



Los comentarios de internautas, celebridades y exconcursantes de ‘MasterChef’ no se hicieron esperar y dejaron un mensaje en la fotografía, que ya cuenta con más de 18 mil “Me gusta” y cerca de 700 comentarios.



(Lea: Yina Calderón se mudará de su apartamento por conflicto con sus vecinos).



“Guapo con o sin pelo”, “ishhh que man tan lindo”, “te dijo alguien en esa época q te parecías a uno de los integrantes de New Kids on the Block”, “lindos esos crespitos”, “esa época era de los años maravillosos”, entre otros han sido los elogios que le han dejado al cocinero profesional.

Más noticias

Cristina Hurtado casi se pone a llorar en restaurante de México: ¿qué pasó?

La curiosa respuesta de Felipe Saruma a foto que subió Andrea Valdiri

ICBF reacciona a denuncia por trato de Carlos Feria a su hija en Instagram

Tendencias EL TIEMPO