Cuando se trata de gastronomía, es inevitable que el nombre de Jorge Rausch no salga a relucir. El chef bogotano es uno de los más reconocidos en Latinoamérica, no solo por su rol de jurado en el programa 'MasterChef Celebrity', sino también por la amplia trayectoria que ha cosechado en el sector.

A inicios de la década de los 2000 fundó Criterión, un restaurante que se ha ganado un lugar privilegiado dentro del mundo de la alta cocina y que, durante tres años consecutivos, ocupó un lugar en la lista de S. Pellegrino Latin America's 50 Best Restaurants.

Aunque esta es una de las iniciativas que más popularidad ha adquirido, no es la única. Dentro de sus proyectos también se encuentran Bistronomy by Rausch, Rausch Energía Gastronómica, Marea by Rausch, El Gobernador by Rausch y, entre otros, Kitchen by Rausch.

Con un particular sentido del humor, críticas constructivas y su característica personalidad, Rausch se ha convertido en una de las caras insignes del reality de cocina. Esto ha hecho, junto con su exitosa carrera en el sector gastronómico, que sea un personaje de interés dentro de la farándula nacional.

El chef colombiano estuvo recientemente en diálogo con 'Lo que dura un tinto' y, en medio de la conversación, reveló detalles de su vida personal.



Ante la pregunta: “¿Se arrepiente de algo?”, Jorge Rausch abrió su corazón y contó que, en algún punto de su vida, el trabajo llegó a pasar factura en su relación sentimental con su exesposa y madre de sus hijas, Orit Feldman .



“Yo me arrepiento de haber trabajado tanto porque uno descuida a la familia. Eso me costó posiblemente mi matrimonio y mucho tiempo con mis hijas, y reparar eso no fue fácil. Encontrar ese equilibrio es muy difícil, cada uno tiene el suyo y nunca es perfecto. Si pudiera volverlo a hacer, le habría dedicado más tiempo a la familia”, confesó el chef ante las cámaras.

Aunque sostuvo que había hecho las cosas de otra manera para poder pasar más tiempo de calidad con sus hijas, también reconoció que esa etapa lo llevó a crecer y, de alguna manera, a convertirse en la persona que es hoy, una más feliz y plena .



“Sí, (soy) muy feliz. Yo antes no era tan feliz (...) Creo que he hecho el camino bien, disfruto la vida, me dedico tiempo a mí ya mis hijas, hago lo que me gusta y lo que no, pues no lo hago. No todo el mundo se da ese lujo”, detalló para el programa con Andrés Carvajal.

Actualmente, Rausch sostiene una relación sentimental con Nathalie Monsalve, una modelo más de 20 años menor que él. Se conocieron en el 2018 y, tras tres meses de pura complicidad, se volvieron pareja, según contaron en diálogo con 'Pulzo'.

