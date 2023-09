Jorge Raush es uno de los chef más destacados de la gastronomía, el colombiano ha ganado tres estrellas Michelin con sus preparaciones y gracias a su participación como jurado de MasterChef se ha ganado el corazón de los televidentes.



En una reciente entrevista en 'La sala de Laura Acuña', la destacada figura de la gastronomía habló sobre su nuevo restaurante ubicado en un sector exclusivo de Barranquilla.



Este nuevo negocio tiene por nombre 'Colmillo' y se suma a Criterión, Rausch Pâtissier y Bistronomy, propiedades del chef.



En su entrevista con Laura Acuña, Rausch aseguró que esta nieva apuesta "tiene un ambiente tremendamente lindo; o sea, no es como Criterion, que es más la comida, esto tiene más como música”.



El restaurante está ubicado en la carrera 52 con calle 79, barrio El Prado. En este lugar, se pueden encontrar entradas como: Ensalada de Queso de Cabra y Patilla, que tiene un precio de $32.000; Tartar de Lomo, con un precio de $53.900; Torre de Cangrejo, con un precio de $79.900, entre otros.



En cuanto a los platos fuertes, los precios pueden variar dependiendo de la proteína y la técnica necesaria para su realización: Risotto de Langostinos y Salmón Curado, con un precio de $78.000; Arroz Caldoso, con un precio de $85.900; Spaghetti Fruto Di Mare, con un precio de $79.000; Porter House, con un precio de $380.000.



Los postres tienen un precio de $24.000. El restaurante solo ofrece cuatro de ellos: Selva Negra, Creme Brûlee, Helado de Manjar y Torre de Chocolate.

En entrevista con EL TIEMPO, el chef habló sobre Barranquilla y las razones por las que decidió abrir un restaurante en esa ciudad: "La ciudad viene pasando por un buen momento económico, de crecimiento, no solo en los restaurantes, sino en todo. Entonces, en un gran momento de la ciudad, es un honor y un orgullo poder acompañarlos con mi restaurante".

Jorge Rausch habló sobre primer trabajo

En sus redes sociales, Rausch ha contado aspectos relacionados con su vida privada. Recientemente, en su cuenta de TikTok, el chef reveló un curioso episodio relacionado con sus primeras experiencias laborales. Contó que uno de sus jefes le pegó.



“El trabajo en un restaurante de alta cocina en Europa y, sobre todo, por allá en los años 90′ era muy violento, era muy duro, eso era vivir en ‘Hell’s Kitchen’ de Gordon Ramsay (chef británico). Una vez mi jefe —hice algo mal, me acuerdo— me metió al cuarto frío, apagó la luz y me pegó”, manifestó.

Rausch no especificó que fue lo que hizo tan mal como para haber provocado semejante reacción de ese jefe. Añadió: “Yo salí, todo nervioso, y fui y le dije al chef: mire lo que me pasó, mi jefe me pegó. Si él me vuelve a pegar, la próxima vez yo le voy a tener que devolver. El chef me dijo: pues si usted lo devuelve, yo lo echo”.

