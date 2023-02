El chef Jorge Rausch es uno de los más reconocidos en Colombia y en el exterior. Además de sus restaurantes, este bogotano es recordado por su participación en realities relacionados con cocina como 'MasterChef Celebrity Colombia’, en el cual ha sido jurado en todas las temporadas.

Al ser un famoso, Rausch ha contado aspectos relacionados con su vida privada. Recientemente, en su cuenta de TikTok, el chef reveló un curioso episodio relacionado con sus primeras experiencias laborales. Contó que uno de sus jefes le pegó.

“El trabajo en un restaurante de alta cocina en Europa y, sobre todo, por allá en los años 90′ era muy violento, era muy duro, eso era vivir en ‘Hell’s Kitchen’ de Gordon Ramsay (chef británico). Una vez mi jefe —hice algo mal, me acuerdo— me metió al cuarto frío, apagó la luz y me pegó”, manifestó.



Rausch no especificó que fue lo que hizo tan mal como para haber provocado semejante reacción de ese jefe. Añadió: “Yo salí, todo nervioso, y fui y le dije al chef: mire lo que me pasó, mi jefe me pegó. Si él me vuelve a pegar, la próxima vez yo le voy a tener que devolver. El chef me dijo: pues si usted lo devuelve, yo lo echo”.

Rausch, en otro video de su perfil de TikTok, recordó que debía gastar mucho dinero en transporte y el salario que ganaba en el restaurante no le alcanzaba para tener una mejor situación económica. “Me ganaba 400 libras al mes. Me tocaba a las 5 de la mañana agarrar un taxi, que costaba 5 libras. A las 12 de la noche me tocaba otro taxi, que costaba 7 libras. Eran 12 libras diarias. Imagínese eso al mes”.



Además de realities, el chef tiene un canal de YouTube que lleva por nombre ‘La cocina de Jorge Rausch’. Además, publica contenido al respecto en su cuenta de Instagram.



