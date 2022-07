Jorge Rausch es uno de los chefs más reconocidos de Colombia y Sudamérica. Su fama se la debe a su larga trayectoria como cocinero, a sus cadenas de lujosos restaurantes, pero sobre todo a su participación como jurado en el reality show ‘MasterChef’ y ‘MasterChef Celebrity’.



Rausch recientmente es tendencia en redes sociales por sumarse al famoso ‘trend’ del Throwback Thursday o 'TBT' , dónde compartió una foto suya de 1989, cuando era un joven estudiante y tenía pelo, uno de sus atributos poco conocidos, ya que ha conseguido posicionar su imagen, entre otras cosas, por su calvicie.

“Año 1.989. Happy days”, escribió en la publicación.



Los comentarios no se hicieron esperar y dejaron un mensaje en la fotografía, que ya cuenta con más de 7 mil “Me gusta” y varios comentarios.



“Guapo con o sin pelo”, “ishhh que man tan lindo”, “te dijo alguien en esa época q te parecías a uno de los integrantes de New Kids on the Block”, “lindos esos crespitos”, “esa época era de los años maravillosos”, entre otros han sido los elogios que le han dejado al cocinero profesional.

Sin embargo, hubo unos comentarios que llamaron particularmente la atención por la peculiar comparación que le hicieron con el reconocido vocalista de Soda Stereo: Gustavo Cerati.



La primera persona en mecionarlo fue el comediante y exparticipante de ‘MasterCehf Celebrity Colombia’, Diego Camargo y después, otros seguidores y amigos del chef coincidieron con la aparente similitud.



"Jorge Cerati!", "Que clase de Cerati es este?", "El soda estéreo perdido!!!", "guapo .... Muy parecido al gran Cerati", "creo que el chef tiene algo de Cerati en el fondo jajajja ¿cantas?" y "Si tuviste cabello alguna vez, qué bien. Pero ahora mejor, aunque te parecías a Cerati te ves mejor ahora", fueron algunos de los comentarios de otras personas.

