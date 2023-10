Jorge Rausch es señalado de trato inapropiado hacia Daniela Tapia en MasterChef 

Faltan pocos días para conocer el nombre del gran ganador de MasterChef Celebrity, en esta recta final los jueces están más exigentes que nunca, lo que hace que los famosos vivan grandes momentos de estrés en la cocina.



Esto se evidenció en el capítulo del 4 de octubre, pues el chef Jorge Rausch le tuvo que exigir demás a Daniela Tapia y fue bastante criticado en las redes sociales.

Para esta ocasión, los jurados decidieron llevar a los participantes a una cocina real y debían atender a comensales reales, en tiempo real. Al comienzo, los famosos debían pasar por un laberinto para poder llegar a la mesa en donde se encontraban los platos que debían preparar.



La actriz cubana fue la participante que llegó de últimas y por descarte le toco realizar una preparación en la que el ravioli artesanal era un ingrediente protagonista. Cuando inicio a cocinar, Tapia se vio bastante nerviosa y llenó de preguntas a Rausch, quien estaba dirigiendo la cocina.



En un momento, Rausch le comentó: “¿Daniela, ya está el agua? No hace caso y así es difícil de ayudar”. Esto hizo que Tapia le respondiera con voz nerviosa: “Señor, yo le hago todo el caso del mundo, pero usted me dijo que colara la salsa”.

La respuesta no le gustó al chef, quien arremetió contra la actriz: “¿Usted sabe por qué no llega, Daniela? No hace sino alegar. ¡Apure! ¡Ponga a hervir el agua ya, entonces! ¡Ya! No le voy a contestar cada bobada que me pregunta”.



Al final Tapia logró terminar su preparación, sin embargo, a criterio de los invitados y de los chefs, su plato fue el que tuvo menos puntaje, por lo que estaba en desventaja frente a sus compañeros.



La actitud de Rausch fue bastante criticada por los internautas, quienes comentaron que el chef se pasó de la raya con Daniela Tapia.

Me da mucha tristeza el reto de hoy, a Daniela la gritan en la cocina y Carolina llora, hace pataleta y le terminan haciendo el plato, muy injusto 😔 #MasterChefcelebritycolombia — Patricia (@patritorresmo) October 5, 2023

Que vergüenza la manera de Jorge tratar a Daniela... ahora, la preferencia que tiene con está niña Carolina es inaceptable. Respeten al televidente.

Ojalá los cambien a todos para la próxima temporada. — Carolina Henao (@Carolin93788101) October 5, 2023

Muy mal hoy Jorge Rausch. Su preferencia por Carolina y Nela y el desplante y la falta de colaboración con Daniela es inaceptable. Hace falta una renovación de chefs en MasterChef, pues se ha perdido la objetividad y la coherencia en ese programa. — Alanpe 🇻🇪 🇨🇴 (@alanpe2000) October 5, 2023

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

