Jorge Rausch cuenta cómo su exesposa, su novia y él logran trabajar juntos

Jorge Rausch es uno de los chef más reconocidos del país, no solo por su participación en el programa MasterChef, sino también porque el experto en gastronomía ha logrado obtener tres estrellas Michelin con sus preparaciones.



Recientemente se vio envuelto en una polémica tras darse a conocer que estaba saliendo con Nathalie Monsalve, una joven creadora de contenido a la que el chef le llevaría aproximadamente 25 años.



Antes de salir con la creadora de contenido, el chef duró 22 años con su exesposa Orit Feldman, con la que tuvo dos hijas Emma y Gabriela. Sobre las causas de la ruptura de su matrimonio Rausch contó en la 'Sala de Laura Acuña' que esto se debió a falta de tiempo, pues su trabajo es muy demandante.



“De golpe, me odiaban un poquito más a mí”, contó en su momento sobre el divorcio con la arquitecta.



¿Cómo trabaja Jorge Rausch con su ex y su novia?

En medio de una entrevista con el programa de Yotutube ‘Monólogos sin propina’, el chef contó que los tres trabajan juntos en sus restaurantes y que la relación entre Nathalie Monsalve y Orit Feldman, era "normal".



Inicialmente, Rausch dijo que se llevaba muy bien con su ex, que eran muy amigos, incluso que "todavía trabaja conmigo y mi novia también", mensaje que causó asombro en el público y los presentadores.



El chef aseguró que la relación entre ellas era "normal", pues su ex es arquitecta y es la que se encarga del diseño de sus restaurantes. Y también que su novia se la llevaba "muy bien con mis hijas"; incluso, Rausch aseguró que en algún momento se había confundido de chat.



Aunque no reveló el tipo de mensaje que había enviado, los presentadores hicieron burlas con que el mensaje que era para su novia de 25 años le había llegado a su ex.



¿Quién es la novia de Jorge Rausch?

Nathalie Monsalve es una creadora de contenido, en redes sociales como Instagram tiene 52,8 mil seguidores y en TikTok 65,8 k, su contenido está enfocado en viajes, rutina diaria y recomendaciones de maquillaje.

Se estima que, la creadora de contenido sale desde el 2018 con el jurado de MasterChef, son muy pocas las fotos y videos que comparten en redes sociales, pues han intentado mantener al margen su vida privada.

