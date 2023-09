El programa de entretenimiento del canal RCN TV, MasterChef Celebrity Colombia, es uno de los más vistos en las noches del país. El reality show es protagonizado por varias personalidades de la farándula criolla, actores, comediantes, influenciadores, entre otros, quienes compiten por el título de ‘grandes cocineros’.

Gracias a su participación en el programa de alta cocina, Jorge Rausch, un chef bogotano, ha logrado gran reconocimiento a nivel nacional, pues ha estado en más de 1.000 capítulos de uno de los realities shows más famosos de las noches colombianas.

Facebook Twitter Linkedin

El chef ha adquirido gran reconocimiento en Colombia. Foto: Instagram: @jorge.rausch

También puede leer: Diego Sáenz, ex participante de 'Masterchef Celebrity', inauguró su restaurante

Rausch ha ganado gran relevancia en la gastronomía colombiana, pues además de su participación en proyectos televisivos, tiene una amplia oferta gastronómica en sus restaurantes, donde los comensales pueden disfrutar de experiencias únicas a través de las diferentes preparaciones.



Sin embargo, es muy poco lo que se sabe de la vida personal del afamado cocinero, pues ha logrado mantenerla lejos de las cámaras y los paparazzis, sin embargo, recientemente habló de ella en el programa 'La sala de Laura Acuña', allí compartió detalles muy íntimos de su vida.

Le puede interesar: La 'bobadita' que vale comer en nuevo restaurante del jurado de MasterChef Jorge Rauch

El chef aseguró que durante una época “me volví adicto al trabajo”, por esta razón asegura que perdió su matrimonio y su familia.

Facebook Twitter Linkedin

Jorge Rausch, chef colombiano. Foto: Juan Manuel Vargas. Archivo EL TIEMPO

“Yo por trabajar, si dejé de dedicarle tiempo a mi esposa, a mis hijas, ¿qué hago yo si ese es mi trabajo?, que hago si tengo que firmar, tengo que ir a restaurantes, yo hacía más de 100 trayectos de avión al año, además de manejar MasterChef. Era difícil vivir conmigo, para los demás y para mí mismo”, dijo el reconocido chef.



“Cada minuto que uno no tiene con sus hijos es un minuto perdido (...) Mi hija todavía no me perdona que me salió un viaje el día de su cumpleaños y me tocó ir”, aseguró que su separación además le costó la buena relación con sus hijas.

Lea también: Quién es 'Juancho' Herrada, el esposo de Natalia Sanint, participante de MasterChef

Cuándo le preguntaron si se arrepentía de algo en la vida, este contestó sin ninguna duda: “Yo me arrepiento de haber trabajado tanto porque uno descuida a la familia. Eso me costó posiblemente mi matrimonio y mucho tiempo con mis hijas, y reparar eso no fue fácil. Encontrar ese equilibrio es muy difícil, cada uno tiene el suyo y nunca es perfecto. Si pudiera volverlo a hacer, le habría dedicado más tiempo a la familia”.

Jorge Rausch habla de MasterChef y de sus participantes

Más noticias en EL TIEMPO