El chef Jorge Rausch, uno de los jurados del programa ‘Master Chef Celebrity’, del canal ‘RCN’, compartió con sus seguidores una fotografía cuando era militar en Israel, país donde también estudió economía.



“Años atrás, en Israel, cuando aún hacía caso. Año 1997 aproximadamente. Buenas épocas, el ejército era duro, pero jamás tan duro como el entrenamiento de cocina en Europa”, comentó Rausch en la publicación en su Instagram.

En el programa de cocina, Rausch es uno de los jurados más criticados por ser muy duro con los participantes. Se podría decir que, tal vez, esa forma al criticar viene de su entrenamiento militar y de su paso por las cocinas europeas.



Aunque en un principio no tenía amor por la cocina, a sus 25 años decidió experimentar con ella.



“Empecé a cocinar a los 25 años, cuando no me aguantaba una clase más de economía. Yo viví en Israel y terminé cocinando para no lavar los platos, ya que yo vivía con dos compañeras”, comentó el chef en una entrevista con ‘Bravíssimo’, del canal ‘CityTv’.



Además, comentó que su amor nace más por el gusto de comer que de cocinar. “Uno ama la comida si no por las memorias que esto le genera a uno”, afirmó en su momento.



Rausch estudió en el Tante Marie School of Cookery en Londres y al terminar trabajó en uno de los mejores restaurantes del Reino Unido, Belmond Le Manoir Aux Quat’Saisons.



En este lugar fue donde aprendió todos las técnicas que hoy en día implementa en sus restaurantes y en el programa.



Por sus restaurantes y por su paso en ‘Masterchef’ ha obtenido mayor fama, lo que le ha permitido tener más locales y participar como jurado del programa en diferentes países.

Varios famosos han comentado la publicación del chef, una de ellas es Carla Giraldo, quien ganó ‘MasterChef Celebrity’ el año pasado, y escribió: “Muero lentamente con esa foto”.



También sus seguidores han dejado comentarios como: “ Ya sabe uno de dónde viene tan cuchilla", "amo tus apretones de cachetes jajaja, "admiración Chef” y “¡etapas de la vida! Lo importante es aprender en cada una de ellas”.

