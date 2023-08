Jorge Rausch se ha destacado por su participación como jurado en el reality show ‘MasterChef’ y ‘MasterChef Celebrity’. Sin embargo, este es uno de los chefs más reconocidos de Colombia y Suramérica.



Con una trayectoria de más de 20 años en la cocina, su amor por la comida y su esfuerzo ha sido motivo de elogios por cadenas de prestigiosos restaurantes, recetas únicas, programas de televisión y sus cursos.

En la actualidad, cuenta con un millón y medio de seguidores en Instagram, y casi la misma cantidad en TikTok, comparte todo tipo videos de recetas, viajes y hasta recuerdos. Hace poco compartió una foto en la que se le ve muy joven.

La 'foto playera', como él la llama, fue tomada en Islas Vírgenes y es de nada más y nada menos que del año 1987. En esta se le ve un porte bastante diferente a la actualidad, ya que ni siquiera había cumplido la mayoría de edad.



Sumándose a la tendencia 'Throwback Thursday' o 'tbt', que hace referencia a un jueves de recuerdos, publicó la llamativa fotografía. Aunque Rausch ha construido parte de su imagen pública, en torno a su característica distintiva de ser calvo, aquí se le ve con abundante cabello.

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, algunos de los que más contaron con interacciones fueron: "Me lo imaginé calvo desde bebé", "¿Dónde dejaste ese hermoso cabello?", "Usted tenía la pinta de Cerati".



Otros lo tomaron con aún más humor respondiendo: "Se te cayó la cabellera o todos los pelos quedaron en la sopa, jajaja mentira, eres genial", "Leí un comentario que parece portada de binomio", "Tanto estrés en cocina, que se quedó sin cabello".



Actualmente, la publicación cuenta con 12 mil 600 'me gusta' y casi 400 comentarios. Esta foto de seguro debió sorprender a más de uno, ya que cuenta con altos números, pero no lleva ni un día en la plataforma.

