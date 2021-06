Hijos de Jorge Oñate hablan por primera vez de la muerte de su padre

Ya han pasado cuatro meses desde el fallecimiento de Jorge Oñate, el icónico cantante vallenato conocido como ‘El Jilguero de América’, quien murió por complicaciones derivadas del covid-19.

Oñate falleció el pasado 28 de febrero en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, lugar al que fue trasladado tras más de un mes luchando por su vida en una clínica del Cesar.



La partida del ‘Jilguero de América’ dejó de luto al mundo vallenato y a su familia, en especial a sus hijos Jorge Luis, José Jorge y Jorge Antonio Oñate.

Tras cuatro meses de su fallecimiento, en medio del Día del Padre, tres de sus hijos se refirieron a los duros momentos tras la muerte del cantante. También hablaron sobre la necesidad de preservar su legado en la música vallenata.



En una entrevista en el programa ‘La Red’, del canal ‘Caracol’, su hijo Jorge Luis contó lo vivido durante este tiempo de ausencia.



“Han sido meses de angustia, de choque sentimental, porque he tenido noches que no he podido ni dormir”, contó.

Por su parte, su hijo Jorge Antonio afirmó que han tenido que adaptarse a su ausencia a pesar de que pensaron que el cantante siempre estaría presente.



“Siempre pensé que mi papá iba a ser para toda la vida y me estoy estrellando con la realidad de que nadie es eterno”, aseguró.

Sus hijos también contaron que Oñate les dio consejos sobre el mundo vallenato y los motivó a aprender a tocar algún instrumento para poder prosperar en la industria actual. Además, les dio otros consejos como respetar al público, nunca beber en el escenario o respetar la tradición del vallenato.



“Él decía que la música vallenata tiene unos patrones rítmicos y melódicos que tienen que respetarse, que no tienen nada que ver con el reggaetón y que no tienen nada que ver con otros géneros”, contó uno de sus hijos.



Los herederos del ‘Jilguero de América’ están listos para preservar el legado del cantante. Según contaron, esperan trabajar para poner su apellido en lo más alto de la industria y preservar la dinastía musical de los Oñate.

Aunque esperan empezar su carrera de forma independiente y ganar su público, no descartan unirse en un trabajo musical que sirva de homenaje a su padre.



De hecho, Jorge Antonio, ya ha recibido propuestas para grabar algunas canciones que ‘El Jilguero’ no alcanzó a terminar.

